Bogotá

Vía a La Calera tiene cierres parciales en esta Semana Santa: razón, horarios y cómo cambia la movilidad

El IDU adelanta intervenciones en La Circunvalar, de tal forma que se aproveche la Semana Mayor.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

31 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Los trabajos que se adelantan se realizan con el objetivo de tapar los huecos de la zona.
Los trabajos que se adelantan se realizan con el objetivo de tapar los huecos de la zona. Foto: IDU

El IDU anunció que, con el fin de aprovechar la temporada de Semana Santa, se adelantan trabajos en la vía a La Calera. La intervención se realiza en un periodo en que la actividad de la ciudad disminuye, debido a que parte de la ciudadanía se encuentra en descanso.

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La entidad distrital especificó que estos trabajos se llevan a cabo entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana. La primera intervención fue realizada este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta este miércoles 1 de abril, en los horarios nocturnos previamente explicados.

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La avenida Circunvalar, entre calles 92 y 84, tendrá cierres nocturnos del 30 de marzo al 1 de abril del 2026. Foto: IDU

Los cierres se deben a trabajos de conservación de la malla vial que se llevan a cabo en la avenida Circunvalar, con la transversal 5, entre calles 92 y 84 (vía Bogotá – La Calera).

El IDU especificó que la intervención mejoraría 2.000 m² en este importante corredor vial, lo cual sería clave para la seguridad de los conductores y la calidad de vida de los transeúntes de este sector de Cundinamarca.

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Tránsito en este corredor vial

En cuanto al tránsito vehicular, mientras se realizan los trabajos, se habilita un contraflujo controlado por paleteros sobre la misma avenida Circunvalar.

El IDU realiza estos trabajos en estas fechas, contemplando la menor afectación posible para los transeúntes del sector, por lo que también decidieron trabajar en las noches, en los llamados “horarios valle”, de tal forma que no tenga incidencia en las dinámicas normales de la ciudadanía.

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Así mismo, el instituto señala que, desde que inició la actual administración del alcalde Galán, se han conservado más de 4.9 millones de m² de la ciudad. Esto, teniendo en cuenta las intervenciones en malla vial, espacio público y ciclorrutas en la capital del país.

Según la información suministrada por la entidad distrital, de la mano con la UMV y los Fondos de Desarrollo Local, el IDU ha intervenido en 2′002.993 m² de malla vial, 123.929 m² de ciclorrutas y 785.773 m² en espacio público. Además, el IDU ha trabajado en 24 puentes vehiculares.

“La meta del Distrito es conservar en el cuatrienio (2024-2027) más de 10 millones de m² solo de malla vial, una de las apuestas en materia de conservación más altas de los últimos años”, señaló la institución a través de un comunicado.