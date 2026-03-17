Video capta el momento en que sujetos armados abordan un vehículo: asalto masivo en la calle 116 de Bogotá

A través de un video difundido en redes sociales, se reportó un nuevo incidente de inseguridad en el norte de Bogotá, donde se observa a un grupo de personas abordar un automóvil particular en la calle 116 con carrera 71B. El evento ocurrió mientras los ocupantes del vehículo esperaban el cambio de semáforo.

No era un parqueadero, era un deshuesadero de carros robados en Bogotá: uno de los vehículos hurtados fue clave en el operativo

En las imágenes se identifica inicialmente a un hombre que viste un uniforme de tela antifluidos color vinotinto, quien procede a golpear una de las ventanas del automotor.

Posteriormente, aparece un segundo individuo con casco de motocicleta portando un arma de fuego, la cual recarga antes de dirigirse a la ventana del conductor. Tras una interacción con el piloto, se produjo el presunto despojo de sus pertenencias, mientras una de las ventanas del vehículo resultó destruida durante el acto.

#INSEGURIDAD 🚨 Aterrador momento vivieron ocupantes de un veh/particular cuando delincuentes armados los atracaron en la cll 116 con 71B, en Bogotá, mientras esperaban cambio de semáforo. El hecho quedó captado en video y evidencia la sevicia con la que actuaron los atracadores. pic.twitter.com/Wj4GbUcsDZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 17, 2026

Segundos después, interviene un tercer sujeto con el rostro cubierto y gorra negra, portando una maleta en la que habrían sido guardados los objetos sustraídos. Tras concretar el hecho, los involucrados abandonaron el lugar.

Panorama de criminalidad y uso de armas de fuego

A marzo de 2026, la seguridad en la capital presenta una situación compleja. Pese a que el Concejo de Bogotá reportó un aumento del 26 % en los homicidios cometidos con arma de fuego durante enero de 2026, otros indicadores de alto impacto han mostrado tendencias a la baja en el primer bimestre.

Aunque no se dispone de una cifra exacta sobre el total de robos mediante esta modalidad en lo que va del año, las autoridades mantienen el monitoreo sobre el uso de armamento en entornos urbanos.

Reportes de actos de violencia con armas de fuego

Durante los primeros dos meses del año, las autoridades han realizado más de 5.140 capturas por diversos delitos. En febrero de 2026, se ejecutaron 3.150 detenciones relacionadas con el porte ilegal de armas de fuego y hurto a vehículos.

Como parte de las estrategias de control, como el denominado ‘Plan Avispa’, se reportó la incautación de 36 armas de fuego en la transición entre el cierre de 2025 y el inicio del presente año.

Índice de actos delictivos

Los datos oficiales reflejan variaciones en los índices de violencia y criminalidad:

Reducción del hurto a personas: se registró una disminución del 38,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026.

se registró una disminución del 38,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026. Homicidios: este indicador presentó una reducción del 12,5 %, con 154 casos frente a los 176 del año previo.

este indicador presentó una reducción del 12,5 %, con 154 casos frente a los 176 del año previo. Uso de fuerza: reportes de control político señalan que aproximadamente el 40 % de los hurtos en la ciudad se cometen mediante el uso de armas o violencia física.

A diferencia de la tendencia a la baja en hurtos, otros delitos han mostrado incrementos en el inicio del año. La violencia intrafamiliar aumentó un 11,5 %, mientras que las lesiones personales registraron un alza del 10,2 %. Estas cifras configuran el escenario operativo que enfrentan las instituciones de seguridad en la ciudad al cierre del primer trimestre de 2026.