Atención: confirman segundo caso de viruela del mono en Santander

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó este domingo 14 de agosto el segundo caso de viruela del mono en el departamento de Santander. Se conoció además que hay un paciente sospechoso que está siendo evaluado por las autoridades sanitarias.

La persona contagiada es un hombre de 29 años, procedente del extranjero, el cual se encuentra aislado en Bucaramanga, de acuerdo con Jesús Villamizar, secretario de Salud de Santander. El estado de salud del paciente es estable. Trascendió que este ciudadano es de nacionalidad venezolana y llegó hace unos días al país, proveniente de Chile.

Entre tanto, Villamizar aseguró que el caso sospechoso es un hombre de entre 20 y 35 años que también está en la capital del departamento. Su posible contagio es analizado por el INS.

“Debemos mantener medidas de autocuidado e informar y acudir a su EPS ante cualquier sintomatología asociada a la viruela símica como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, poca energía, erupción cutánea, entre otros”, dijo el funcionario.

El primer caso de viruela del mono en Santander se conoció hace apenas diez días. Sobre este paciente se supo que reside en Bucaramanga y que días antes había estado en Bogotá. “Confirmamos el primer caso de viruela del mono en Santander. El equipo epidemiológico de la Secretaría de Salud se encuentra al frente de la situación para evitar su propagación. ¡A cuidarnos y cuidar de nuestras familias!”, afirmó en ese momento el gobernador Mauricio Aguilar.

El Ministerio de Salud señaló, con corte al viernes 12 de agosto, que en el país se han confirmado 84 casos de viruela del mono, distribuidos en 10 entidades territoriales, de los cuales 12 “ya se cerraron de manera exitosa y no dieron origen a cadenas de transmisión”.

Las autoridades sanitarias han advertido que la propagación de la viruela del mono es totalmente diferente a la del coronavirus. Sin embargo, es de vital importancia establecer las cadenas de contagio para evitar su transmisión. “Estamos ante un evento sumamente distinto al de la pandemia de covid, pero tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado de parte de toda la población para contenerlo”, aseguró Martha Ospina, directora del INS.

¿Cómo protegerse?

· Evitar el contacto de piel a piel con personas que tienen un sarpullido similar al de la viruela símica o del mono.

· No tocar el sarpullido ni las costras de una persona con viruela símica o del mono.

· No besar, no abrazar, no acariciar ni tener relaciones sexuales con una persona que tenga viruela símica o del mono.

· No compartir utensilios para comer o vasos o tazas con una persona que tenga viruela símica o del mono.

· No tocar ni manipular la ropa de cama, toallas o ropa de vestir de una persona que tenga viruela símica o del mono.

· Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de alcohol.