Buscan a tres mil personas que aún no han reclamado el pasaporte en Santander

La Oficina de Pasaportes de Santander le hizo un llamado a los ciudadanos que gestionaron recientemente el pasaporte y no han ido a reclamarlo, para que se acerquen a la entidad ubicada en la calle 52 No. 35-27, en Bucaramanga y lo reclamen. Según la oficina, en este momento hay más de 3.000 documentos fueron expedidos y no han sido reclamados.

“La Oficina de Pasaportes de Santander reitera el llamado a toda la ciudadanía para que se acerquen a reclamar el Pasaporte. Alrededor de tres mil documentos permanecen almacenados a la espera de que los usuarios los retiren”, dijo la coordinadora de la Oficina de Pasaportes, Jessika Viviana Moreno Martínez.

La funcionaria explicó que los ciudadanos que solicitaron el pasaporte tienen un tiempo límite para reclamarlo de seis meses, pero si se excede este lapso el documento automáticamente será anulado, tal como lo ordena la resolución número 6888 del 26 de noviembre de 2021, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El titular del pasaporte tendrá un plazo máximo de seis meses para reclamar su pasaporte una vez haya sido expedido. En caso de no reclamarse en este período se anulará en el sistema. En consecuencia, el solicitante deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte”, agregó.

De acuerdo con la coordinadora de la oficina el pasaporte solo será entregado de forma presencial y no necesita de la intervención de terceros. “El proceso para reclamarlo se debe hacer de forma personal y teniendo a la mano el recibo de pago del Banco Sudameris. No acepte ayuda de terceros, la plataforma funciona de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde para que realice el pago de la estampilla y la solicitud de la cita”.

Cabe recordar que la Oficina de Pasaporte de Santander está abierta al público de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:30 p. m. a 4:30 p. m. Igualmente, a través de la página www.santander.gov.co/pasaportes los ciudadanos podrán encontrar información en detalle de cómo iniciar el proceso de solicitud del pasaporte o cómo renovarlo.

A estos lugares puede viajar solo con el pasaporte

Visas y Requisitos, página web especializada en temas migratorios, señaló que el último estudio publicado por la consultoría londinense reveló que los colombianos pueden ingresar luego de la pandemia a 129 territorios sin necesidad de sacar un permiso especial.

De acuerdo con los datos expuestos por este portal, los ciudadanos nacionales solo necesitan tener su pasaporte vigente para poder visitar los siguientes países en los cinco continentes:

América

Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Honduras, Isla de Saba, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana Saint Kitts y Nevis, San Eustaquio, San Martín, San Pedro y Miquelon, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Europa

Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Ciudad del Vaticano, Serbia, Suecia y Suiza.

Asia

Corea del Sur, Filipinas, Israel, Maldivas, Catar, Singapur, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos.

Oceanía

Samoa, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna.

África

Mayotte y Reunión.