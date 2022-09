Ciudadano estadounidense fue hallado muerto en un apartamento en Bucaramanga

En las últimas horas se conoció que fue encontrado el cuerpo sin vida de un extranjero en el sector norte de Bucaramanga. La víctima llevaba varios meses viviendo en la zona y por un olor fétido los vecinos descubrieron la muerte de este hombre norteamericano.

El estadounidense, quien fue identificado como Miles Foiquey, habría alquilado un apartamento en el barrio Chapinero y de acuerdo con las autoridades, la última vez que fue visto con vida fue hace cerca de 15 días cuando ingresó al lugar.

La tarde del pasado jueves los propietarios del inmueble, ubicado en la calle 3 con carrera 15, arribaron para saber qué ocurría con Miles pues no contestaba el teléfono y ya estaba retraso en el pago del arriendo, situación que no era normal. Cuando comenzaron a preguntar a los vecinos si lo habían visto, no obtuvieron respuestas positivas; únicamente que del apartamento salía un olor putrefacto.

En seguida las autoridades fueron alertadas y varios uniformados de la Policía acudieron al lugar. Los propietarios del apartamento abrieron la puerta y encontraron una trágica escena, el ciudadano estadounidense estaba tirado en el piso sin vida, al parecer había fallecido hace varios días.

“Unidades del CTI hicieron la inspección técnica del cadáver y en primera instancia se presume que sea una muerte natural, pero eso lo deberá aclarar Medicina Legal. La persona tiene entre 40 y 45 años de edad. Dentro de las primeras observaciones se logra establecer que esta persona aparentemente llevaba más de 10 días de haber fallecido”, explicó el coronel José Oscar Jaramillo Niño, comandante (e) de la Policía de Bucaramanga.

Estrategias de seguridad en Bucaramanga

Luego de varias horas de reunión entre los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, la Policía, el Ejército y la Fiscalía, se dieron a conocer las estrategias que se implementarán para reducir las alarmantes cifras de inseguridad y violencia que desde hace varios meses han incrementado.

El principal pedido de los mandatarios local se basó en fortalecer el pie de fuerza pública, toda vez que la cantidad de informados que hay en cada municipio se queda corto para atender los requerimientos que diariamente se presentan.

En los próximos días llegarán 100 policías para fortalecer la Policía Metropolitana de Bucaramanga y se implementará tecnología de “reconocimiento facial para seguir persiguiendo a los bandidos. No tendrán un día de paz”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey.

De estos nuevos efectivos, 20 serán para Floridablanca, con lo cual el municipio sumaría 242 uniformados. Se aumentará en “10 % el pie de fuerza de 222 agentes con los hoy contamos al servicio de la seguridad y el bienestar ciudadano, asignados a las estaciones de La Cumbre y Floridablanca”, detalló el mandatario del municipio Dulce de Santander, Miguel Ángel Moreno.

Así mismo, a los uniformados de este territorio le serán entregadas 25 motocicletas para reforzar las labores patrullaje.

Adicional a esto, en los cuatro municipios del área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta) se intensificarán los operativos mixtos entre las diferentes direcciones de tránsito y la Policía en sectores considerados como críticos.

Regresan los cuadrantes de vecindario para reforzar la seguridad de los barrios, las tiendas, papelerías, restaurantes, economías populares, entre otros. También, se pondrá en marcha el Fuerte Norte de Carabineros.