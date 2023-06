Detenido el peligroso delincuente que mató a un vigilante en gasolinera de Barrancabermeja

Antes de la medianoche del domingo 7 de mayo, un homicidio se registró en la estación de servicio La Bendición, ubicada en la vereda Peroles del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

El hecho se presentó sobre las 11:40 de la noche, cuando unos hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron a asaltar dicho lugar, donde terminó herido con arma de fuego el vigilante de turno identificado como Henry Salazar, de 50 años.

“Lo impactaron con arma de fuego en dos ocasiones, posteriormente le hurtaron el arma de dotación tipo revólver y aproximadamente un millón de pesos al islero”, señaló el teniente coronel Santiago Garavito Aranzazu, comandante (e) Departamento de Magdalena Medio.

La víctima falleció a causa de las graves heridas perpetradas con arma de fuego. - Foto: Getty Images

Pese a que el vigilante fue auxiliado tras ser impactado en la región malar, falleció. Por su parte, las autoridades analizaron las cámaras de seguridad de la estación, donde se observó que los delincuentes emprendieron la huida hacia el sector de Campo 23.

Posteriormente, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos, con el fin de poder lograr la captura de estos sujetos, quienes estarían involucrados en otros robos.

“Estamos en la identificación de los sujetos que están vinculados a otros procesos de hurto. Hay muchas llamadas que nos han llegado brindando información”, detalló en su momento el coronel encargado, Santiago Garavito Aranzazu, comandante de la Policía en el Magdalena Medio.

Entretanto, las autoridades indicaron que en las últimas horas cayó uno de los implicados en el asesinato del señor Henry Salazar.

“Logramos la captura del coautor material de estos hechos, esto quiere decir que este sujeto era el que manejaba la motocicleta al momento de cometer el homicidio”, indicó el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Mientras que el presunto delincuente identificado como alias ‘Tiroteado’, habría cometido el homicidio. “Momentos antes esta persona llegó a la estación de servicio e hizo todas las actividades de verificación, fue a donde están los delincuentes y se regresó, allí es donde cometió el hecho lamentable”, agregó.

Este hecho se registró en la noche del domingo 7 de mayo. - Foto: Tomada de Twitter: @OleManoComunica

“Estamos en la búsqueda de los otros participantes del atraco y no vamos a descansar hasta no dar con su captura”, manifestó el comandante.

Adulto mayor, víctima de paliza por vándalos, perdió la vida

En la ciudad de Bucaramanga (Santander), se presentó un nuevo presunto caso de intolerancia en contra de un adulto mayor, quien recibió una fuerte golpiza de parte de varios sujetos, al parecer porque el ciudadano los habría increpado para que no orinaran en un lote ubicado en el barrio Girardot.

Según allegados al hombre, de 68 años de edad, identificado como Rey Eduardo Buitrago Rengifo, él había sido contratado para cuidar el lote en mención, y pasadas las 12:00 a. m. se habría presentado la terrible situación.

“Lo que nos dice él es que les dijo que no podían ingresar y se les interpuso en el camino. Pero esos muchachos, no sabemos si drogados o qué tenían en la cabeza, lo insultaron, le decían que no se metiera y como él los enfrentó lo golpearon. A don Rey lo dejaron ahí tirado, inconsciente, y se fugaron, fue después que lo encontraron ahí tirado en el suelo”, relató un allegado a la víctima.

El terrible hecho se presentó en el barrio Girardot de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

De acuerdo con las autoridades, Rey fue llevado hasta su vivienda, sin embargo, se complicó y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Local del Norte. De ahí en una ambulancia lo remitieron al Universitario de Santander, y luego al Hospital Internacional de Colombia, donde falleció dos días después de haberse perpetrado el ataque en su contra.

“Ojalá den con los responsables de la golpiza a don Rey. Él se dedicaba a cuidar casas y lotes. Esperamos que las autoridades den con esos sujetos que deben responder por esta muerte”, manifestó un allegado a Buitrago.

El hombre antes de morir habría relatado a su familia lo ocurrido e indicado que quienes lo atacaron eran unos “vagos”.