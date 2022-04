Investigan si seis estudiantes se intoxicaron con comida del PAE en Santander

Temblor, vómito y fuertes dolores estomacales fueron los síntomas que presentaron al menos seis niños del Colegio Vicente Azuero en Floridablanca, Santander, luego de presuntamente ingerir el pasado miércoles alimentos entregados en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

A pesar de que el problema de salud no pasó a mayores, los niños fueron llevados de urgencias a centros asistenciales, tras ser retirados por sus padres de la institución educativa.

“Me llamaron que para ir a retirar al niño que porque estaba muy mal, estaba pálido, con vómito y temblor en las manos. Él me dice que allá decían que fue por la comida del PAE, nos hicieron firmar la orden para poderlo sacar del colegio”, contó Gladys Pedraza, mamá de uno de los menores afectados, a Caracol Radio.

Por su parte, Juan Carlos Ostos, secretario de educación de Floridablanca, dijo a SEMANA que “se trata de seis estudiantes de grado octavo de los cuales hoy (jueves) cinco retornaron a sus actividades escolares con normalidad. El otro estudiante continúa en valoración médica y estamos en contacto constante con su madre para saber cómo evoluciona”.

De acuerdo con el funcionario, el refrigerio consistió en una leche, un panificado, una fruta y un dulce. Alimentos que enseguida fueron suspendidos y están siendo analizados en un laboratorio, para así establecer si estaban en las condiciones optimas para su consumo.

“Suspendimos lo que posiblemente pudo hacerle daño a ellos. En esa sede repartieron más de 500 raciones, entonces vamos a estudiar por laboratorio, por parte del operador, qué está pasando. Además, seguiremos haciendo monitoreo a lo ocurrido”, agregó.

Asimismo, no se descarta que el malestar de los estudiantes fuese provocado por otro alimento ingerido antes de llegar al colegio. “No sabemos qué alimento específicamente pudo ocasionar el daño. Porque inclusive pudo ser otro alimento que hayan consumido fuera de la institución, esa posibilidad también está siendo investigada”, agregó el secretario de educación.

Desde que inició la entrada del PEA en Floridablanca, no se había presentado ningún inconveniente similar. “Entre hoy y mañana esperamos que esto quede claro para saber realmente qué y por qué ocurrió, y por qué no se extendió a más. Tenemos algunos datos que no concuerdan”, añadió Ostos.

En el municipio Dulce de Santander, diariamente se están entregando cerca de 18 mil raciones y desde el inicio de este semana “Florida Somos Todos” es el operador encargado del PAE.

PAE en temporada de vacaciones

Recientemente y ante las alarmantes cifras que ha entregado el Dane con respecto al hambre en Santander el concejal de Bucaramanga Leonardo Mancilla Ávila solicitó a la Secretaría de Educación municipal que este programa no sea interrumpido en la temporada de vacaciones que se aproxima.

“Le estamos pidiendo a la secretaria de Educación de Bucaramanga que por favor se les dé a estos niños la alimentación en su época vacacional, ya que, apoyados en cifras del Dane, se demuestra que el 16 % de las familias de la ciudad solo come dos veces al día”, explicó Mancilla.

Actualmente, 40.000 niños estudiantes se benefician de este programa de alimentación en la capital santandereana y es por ellos que, en caso de ser aceptada esta propuesta, el Concejo de la ciudad está “atento a volver a hacer otra adición para que los niños puedan tener alimento continuo”, sostiene el concejal Leonardo.