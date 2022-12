Pico y placa en Bucaramanga para el 1 de diciembre: estos son los números que no podrán circular

Comenzó el último mes del año y las autoridades de tránsito de la capital santandereana han intensificado los operativos de control en toda la ciudad, con el objetivo de controlar el flujo vehicular y asimismo descongestionar las vías ante una eventual temporada decembrina.

En ese sentido, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) dio a conocer los cambios en la jornada de pico y placa con horarios y restricciones en la circulación de motocicletas y vehículos particulares.

De acuerdo con la norma, este jueves 1 de diciembre no podrán circular por la Ciudad Bonita las motocicletas y vehículos particulares cuyo último dígito de la placa termine en 5 y 6. La restricción de movilidad aplica de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Esta medida también rige para los automotores de servicio oficial, diplomático, consular, de importación temporal o matrícula extranjera y para vehículos de servicio público, exceptuando a los de transporte individual tipo taxi, los cuales ya no cumplen con esta norma.

En caso de incumplirla, el conductor será sancionado con la imposición de una multa de aproximadamente 500.000 pesos, y el vehículo podría ser inmovilizado por autoridades competentes.

Adicional a esta restricción vial, la DBT señaló que en la capital santandereana se intensificaron los controles de tránsito ante el incumplimiento de la norma por algunos conductores, quienes optan por sacar sus vehículos, generando más congestión de la que ya se registra en la ciudad.

Por otro lado, adquirir el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat) en Bucaramanga se está convirtieron en un dolor de cabeza para los motociclistas. A través de redes sociales un ciudadano denunció que no pudo adquirir el seguro, debido a que algunas empresas estarían cobrando un valor adicional sin justa causa.

La situación se presentó al interior de una oficina del Grupo Manejar y, según quedó evidenciado en la grabación, el conductor para poder adquirir el Soat primero debía pagar $30.000 de más o de lo contrario no podría adquirirlo.

“¿Por qué me está obligando a pagar un seguro de $30.000 antes de venderme el Soat? No me voy a parar de aquí hasta que me responda por qué me están cobrando ese dinero, aparte del pago del Soat”, se escucha decir al conductor que grabó el video y denunció el hecho.

Aunque la empleada del Grupo Manejar inicialmente trata de evadir la pregunta e intenta continuar con su trabajo, tras ver que varias personas se acercaron a preguntar lo mismo aseguró que: “Nosotros somos intermediarios y no estamos obligados a vender el seguro”.

La respuesta no fue suficiente para los conductores que se encontraban en el lugar, quienes continuaron insistiendo para tener una respuesta más acertada y explícita. “Nos estamos aguantando estas injusticias, porque si uno no compra ese seguro que es por 60 días, no venden el Soat, conteste la pregunta”, agregó el denunciante.

De acuerdo con la funcionaria, el cobro adicional obedece a una póliza, “nosotros aparte del Soat estamos cobrando una póliza por $30.000 que cubre muerte accidental por un valor de $30.000.000, incapacidades, asesorías jurídicas e indemnizaciones por accidentes” sostuvo antes de levantarse de su escritorio y retirarse.