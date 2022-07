Pico y placa en Bucaramanga para el martes 19 de julio

Con el propósito de mejorar el ordenamiento del tránsito de vehículos particulares, motocicletas y taxis, en las vías de la capital santandereana y reducir las cifras de accidentalidad, así como los niveles de contaminación, se implementó la medida de pico y placa en Bucaramanga (Santander).

De acuerdo con la norma, que rotó por segunda vez a inicios de este mes, el martes, 19 de julio, no podrán circular por las calles de la Ciudad Bonita los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 9 o 0.

La restricción de movilidad aplica de 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., según lo establecido por Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), entidad que aseguró que esta medida también cobija a los automotores de servicio oficial, diplomático, consular, de importación temporal o matrícula extranjera.

En cuanto a los vehículos de servicio público individual tipo taxi, este martes no podrán salir aquellos con placas también terminadas en 5 y 6. Sin embargo, para estos automotores la prohibición de circulación inicia a las 7:00 a. m. y va hasta las 9:00 p. m.

En caso de incumplir esta medida, el conductor será sancionado según lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, y el vehículo podría ser inmovilizado por autoridades competentes.

“Instamos a los conductores a estar pendientes de la rotación y atenderla desde su inicio para contribuir a una mejor movilidad, y evitar la sanción que para este caso equivale a 15 salarios mínimos diarios legales y vigentes ($ 500.000), además de la inmovilización del vehículo”, dijo el director de Tránsito de la ciudad, Iván Rodríguez.

Licencia de conducción: paso a paso para saber si se debe renovar

La Corte Constitucional tumbó la ley que suspendía el vencimiento del pase de conducción debido a que, según adujo en su momento el demandante, incumplía con el principio de identidad flexible en el trámite legislativo, al tiempo que iba en contravía con los artículos 157 y 160 de la Constitución Política de Colombia.

Con esta decisión muchos colombianos se preguntan no solo qué pasará con su licencia, sino cómo renovar este documento debido a que a algunos ya se les venció su vigencia desde el pasado mes de enero.

Ante esta inquietud, el viceministro de Transporte, Camilo Pabón, hizo claridad sobre lo que pasará en adelante tras la declaratoria de inconstitucional de la norma aprobada por el Congreso de la República.

El funcionario recordó que debido a que a más de 4′800.000 colombianos se les iba a vencer la licencia en enero de 2022, el Congreso de la República tramitó la ley 2171 que incluyó temas como el descuento del SOAT por buena conducta y la suspensión de la vigencia de la licencia de conducción.

“La ley únicamente aplica a quienes se les vence la licencia entre el 1 de enero y 31 de enero de 2022. Podrá transitar sin necesidad de cambiar el plástico y la ley le da tiempo para renovarla”, señaló al anunciar que se ha dado un tiempo más a algunos ciudadanos para ponerse al día con este trámite.

Sin embargo, se recomendó que si hay dudas sobre la fecha de expiración del pase, una persona puede ingresar a la página web del RUNT y ver con precisión las fechas en las que debe realizar nuevamente el trámite.

Las licencias para servicio particular no tenían vigencia en Colombia hace algunos años, pero desde 2012 se le dieron 10 años a los conductores y pasado ese tiempo, tendrían que renovarlas en 2022. “Es por eso que en algunos plásticos, incluso, no les sale fecha de vencimiento, pero también deben renovarlo”, indicó, Pabón.