Alarma en redes por supuesto conductor del MIO, de Cali, que llevaba un arma de fuego; esta es la versión de él

En las últimas horas, un video grabado por un supuesto conductor del MIO de Cali, ha causado indignación en redes sociales.

En el clip, que dura 26 segundos, se puede ver claramente un arma de fuego en la parte delantera de uno de los buses del sistema de transporte masivo de la capital del Valle; además, se le escucha decir al hombre: “aquí lo tengo para las ratas, rata que me diga algo, ahí mismo le relleno ese c*lo a plomo. Mire, aquí lo tengo es guardadito, a mí no me vienen a mariquiar, ellos saben, aquí lo tengo en el bus, bueno, ya saben”.

En redes sociales se ha generado polémica por un vídeo grabado por parte de un supuesto conductor del sistema @METROCALI , que muestra un arma con la que asegura, se defenderá de los ladrones.#noticias #cali #transporte #mio #inseguridad @MIOusuarios pic.twitter.com/GwoB7q8Imy — ADN Cali (@adncali) January 8, 2023

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, dijo que el video está siendo investigado por las autoridades. Indicó que un fiscal está adelantando las respectivas acciones judiciales dentro de la investigación ordinaria.

“Hemos venido haciendo un acompañamiento a todas las rutas del MIO, las estaciones y los corredores viales. Tenemos también unas investigaciones abiertas, frente a unos hurtos que se están presentando, para garantizar a los usuarios y conductores, su seguridad”, aseguró.

Varios funcionarios de la Policía Metropolitana de Cali brindan seguridad a los usuarios del MIO. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Sin embargo, el supuesto conductor apareció y dijo que se trataba de una broma. “Muy buenos días, soy el operador que hizo el video. El sábado (enero-7-2023) cuando iba a recibir el bus, me encontré el arma en el mismo bus en la parte de atrás e ingenuamente hice el video”, dijo el hombre, quien aseveró que posteriormente decidió enviarlo a un “grupo de recocha”.

“Me estoy viendo perjudicado por esto, le pido disculpas a la comunidad, yo no lo hice para amenazar a nadie, sino en recocha. No sé quién de los compañeros lo envió a las redes. Esto me está perjudicando para mi trabajo; por medio de este video les pido disculpas. Esta arma es de juguete, le pido disculpas a las autoridades y a la empresa porque van a haber fuertes sanciones y no sé si hasta esté peligrando mi trabajo”, sostuvo.

🚨🚨CONDUCTOR DEL MIO PIDE DISCULPAS 🚨🚨



El conductor que en días pasados público un video donde decía que el portaba un arma para defenderse en caso de toparse con una rata, pide disculpas y explica que paso.



Que opinas?#RedDeApoyoSIC pic.twitter.com/5nVoByueF4 — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) January 10, 2023

Hasta el momento, Metrocali no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Los usuarios del MIO piden mayor seguridad en el transporte masivo de Cali. Foto: Luis Ángel Murcia - SEMANA - Foto: Luis Ángel Murcia

“Es triste que en la desesperación la gente tome estas decisiones, no es correcto. ¿Pero qué puede hacer una persona decente que sale a trabajar a riesgo de perder la vida en manos de la delincuencia que hasta perros roban amenazando con arma de fuego?”; “en Cali todo se soluciona con disculpas sin sentido o sentimiento; “que revise con quiénes comparte estos chistes porque muy trásfugas lo de ese grupo”. Han sido algunos de los comentarios.

La Procuraduría le puso la lupa al MIO

La Procuraduría General anunció que instaló mesas de concertación para evitar que el servicio del transporte masivo MIO, en la ciudad de Cali, se viera afectado como consecuencia de la diferencias económicas con los operadores.

Y es que el MIO está en el ojo del huracán. Por ejemplo, toda una polémica ha suscitado una denuncia realizada por el excandidato a la alcaldía de Cali Alejandro Eder. El político aseguró que mientras los ciudadanos estaban distraídos en la Feria, el Concejo buscaba aprobar un proyecto que comprometía millonarios recursos que agrandarían la deuda de la ciudad.

“La administración de Cali y el Concejo discutieron el proyecto que más va a impactar las finanzas públicas. Quieren alargar el tiempo de la sobretasa de gasolina para llegar al 2045 y recaudar 1.3 billones de pesos. Eso es como si doblaran la deuda de Cali, traer mucha plata que hoy mismo se podría gastar la administración”, dijo Eder.

Concejo de Cali - Foto: Twitter Concejo de Cali

En este caso, en el marco de mesas de concertación, propiciadas por el Ministerio Público, la Alcaldía de Cali y Metrocali hicieron desembolsos por 24.000 mil millones de pesos como aporte a la deuda evitando de esta manera una posible crisis en el servicio.

La mesa de concertación de la Procuraduría sirvió como escenario para que representantes de la administración y empresas operadoras como Git Masivo, Unimetro, Blanco y Negro y ETM, expusieran sus diferencias y alternativas de solución y dio lugar al pago realizado por la Alcaldía, como un principio de acercamiento entre las partes.

De esta manera, “la actuación preventiva del organismo de control mitigó para el mes de diciembre la posibilidad que los operadores del sistema dejaran de prestar el servicio de transporte, por ausencia de caja para su operación, garantizando con ello los derechos colectivos de acceso al servicio público de transporte”, señaló el ministerio público.

La Procuraduría recalcó que mantendrá la mesa preventiva a fin de lograr avenencia entre las partes y encontrar así vías de concertación definitivas que permitan resolver el conflicto que actualmente se discute en tres tribunales de arbitramento y en prevención de una crisis de movilidad en la ciudad de Cali.