Carro circuló por andén de importante vía de Cali para evitar un trancón y revivió la polémica propuesta del alcalde Ospina sobre los carriles VIP

Toda una controversia ha desatado la imprudencia de un conductor en Cali que se trepó a un andén peatonal para evitar un trancón. El hombre decidió subirse al andén peatonal contiguo a la avenida del Río, una importante vía que conecta el norte con el centro de la ciudad.

La imprudencia vial quedó registrada en un video logrado por otro conductor que transitaba por la zona. Rápidamente, el metraje se ha viralizado en redes sociales, en que personalidades políticas y ciudadanos han señalado que el hecho es una muestra del desorden que se vive en la ciudad.

“Un carro se tomó la vía peatonal de la Avenida del Río para evitar el trancón. Se requiere mucha cultura ciudadana acompañada de autoridad. El civismo desapareció, la tolerancia y el respeto a las normas y reglas se fueron a la basura, triste realidad la que vivimos”, aseguró el concejal Roberto Ortiz.

En esa misma línea se pronunció el también concejal Juan Martín Bravo, quien además le lanzó un vainazo al alcalde Jorge Iván Ospina relacionada con su fugaz propuesta de cobrar a los vehículos particulares una tarifa especial para permitirles transitar por el carril exclusivo del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO).

“Este es un ejemplo de los erróneos mensajes de la Alcaldía en materia de movilidad. ¿Pase VIP para transitar por el Parque Lineal Río Cali? Vergonzoso cómo se institucionalizó el desgobierno y la falta de autoridad en Cali”, puntualizó Bravo.

Este es un ejemplo de los erróneos mensajes de la Alcaldía en materia de movilidad. ¿Pase VIP para transitar por el Parque Lineal Río Cali?

Vergonzoso cómo se institucionalizó el desgobierno y la falta de autoridad en Cali.



Vídeo: @unmantra. pic.twitter.com/2X0wLk3of5 — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) December 5, 2022

Al tiempo que los ciudadanos demandan respuestas y mayores controles, la Secretaría de Movilidad de Cali no se ha pronunciado sobre esta nueva imprudencia en las vías de la ciudad.

Carriles VIP

Según el alcalde Ospina, los carriles de uso exclusivo del MIO están siendo desaprovechados debido a una baja frecuencia de rutas. Con eso en mente, el mandatario planteó abrir este espacio a los vehículos particulares bajo una condición: el pago de una tarifa especial. La controversial iniciativa del alcalde no solo buscaba captar ingresos económicos, sino también reducir la congestión vial.

“Me parece que el corredor del MIO se desperdicia, solo pasan los carros del MIO y uno mira que la frecuencia de uso es precaria, cuando tenemos el trancón en el corredor adyacente. Pienso que en ese corredor del MIO podría haber un servicio VIP para que las personas puedan llegar rápido a su trabajo con una tarifa diferencial”, puntualizó.

Inmediatamente, esta inédita idea desató un fuerte rechazo de los ciudadanos en redes sociales. Estos fueron algunos comentarios de quienes calificaron de improvisada la propuesta: “En pocas palabras, que todo mundo transiten por donde le dé la gana, se acaba el MIO, se acaban los separadores viales y listo”, y “Si el tránsito no para hoy a los que cogen de recocha el carril del MIO, ¿se imagina cómo va a ser cuando esté permitido usarlo? Lo pagan 100 y los usan todos porque claramente no se van a poner a revisar carro por carro para saber si tiene pase VIP o no”.

Ante la lapidación de la revolucionaria propuesta, al alcalde no le quedó otra que echarse para atrás y retractarse. En su cuenta de Twitter acusó a la ciudadanía de haber interpretado mal sus palabras, pues supuestamente quiso decir otra cosa.

“Jamás he dicho servicio VIP para vehículos particulares que quieran transitar por los corredores del MIO, he dicho que la transformación (del MIO) podría tener buses VIP que puedan transitar por el corredor exclusivo”, dijo en un tuit en el que restringió los comentarios para no ser objeto de más críticas.