Catalina Ortiz reaparece tras montaje de ataque machista y dice que no renunciará a su aspiración a la Alcaldía de Cali

La precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, estuvo envuelta en un fuerte escándalo en los primeros días de junio, cuando salió a la luz que el video de un ataque machista que sufrió mientras hacía campaña en una de las calles de la capital del Valle del Cauca se trató de un montaje.

Tras el bochornoso momento, que intentó ser explicado sin éxito por Ortiz, la política contempló retirarse de la contienda electoral y renunciar a su aspiración de obtener el aval del Partido Dignidad y Compromiso para aspirar a la Alcaldía de Cali.

“Creo que es una opción que está sobre la mesa (renunciar), por supuesto, creo que uno en la vida debe poner la cara y aceptar las consecuencias de las cosas que hace y que le pasan, pero quiero dejar claro que me engañaron y que no conozco a ese señor Fernando Palechor (el actor que la agrede en el video)”, señaló Ortiz semanas atrás.

Catalina Ortiz continuará con su aspiración a la Alcaldía de Cali. - Foto: Guillermo Torres

Desde lo acontecido, la precandidata guardó silencio y aunque muchos esperaban su renuncia a la aspiración a la Alcaldía de Cali en su regreso al escenario público, ocurrió todo lo contrario.

Ortiz reapareció este martes en una entrevista con Tu Barco en la que dejó claro que no declinará su aspiración pese al escándalo por el montaje de agresión machista.

“Soy una mujer de decisión, y mi decisión es pararme, sé que tuve un traspié y me estoy sacudiendo, porque, con la ciudad como está, así nos toca a los caleños, sacudirnos y echar para adelante. Así que yo continúo en la lucha por Cali, en la lucha para que las propuestas que tenemos sobre la mesa sean escuchadas”, dijo la precandidata al ser consultada sobre su futuro.

Y también mencionó: “No me voy a quedar parada, vamos a ganarles en las urnas”, confirmando que espera estar en los tarjetones en los comicios de octubre.

La precandidata señaló en la entrevista que el montaje no fue orquestado por ella, sino que detrás del mismo hubo “fuerzas oscuras”. Señaló que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pudo haber influido en la agresión machista, es decir, apuntó que en este escándalo no es victimaria, sino víctima.

“Yo solo le digo a las autoridades que investiguen, porque Daniel Quintero tiene precandidato en Cali (Deninson Mendoza) y claramente tuvieron su papel dentro de todo este escándalo”, añadió.

Daniel Quintero se lanzó en ristre contra Ortiz una vez se supo del montaje. - Foto: Foto 1: SEMANA; Foto 2: suministrada a SEMANA.

Hay que recordar que Quintero resultó inmiscuido luego de ofrecer diez millones de recompensa de su sueldo por información del hombre que supuestamente agredió a Ortiz y que, tras destaparse que se trataba de un montaje, dijo: “La violencia machista es una realidad que les cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos”.

En su momento, Quintero aportó pruebas que revelaron que el hombre que agrede a Ortiz es un actor, y publicó imágenes que dieron cuenta de que la directora creativa de la agencia de publicidad Mulatos (a la que pertenece el actor) era cercana a la precandidata.

Luego, la directora creativa de la agencia, conocida como Isa la Negra Vikinga, aceptó que lo que se ve en el video del ataque machista no se dio de manera fortuita. “Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales.

Isa la Negra Vikinga dijo que el actor aceptó de inmediato. “Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”, asevera.

La directora de la agencia Mulatos (a la izquierda de la imagen) fraguó el montaje. - Foto: Tomadas de redes sociales

Según la directora creativa de Mulatos, la precandidata no tenía conocimiento del montaje: “Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”.

Pese a señalar que Ortiz no tenía conocimiento, aceptó que luego iba a revisar el video con ella, pero que esto no ocurrió porque antes de eso fue publicado, supuestamente por terceros, en redes sociales. “Se volvió tendencia, dejé que el experimento social siguiera adelante. Cuando menos pensé, Cata ya estaba poniendo la denuncia porque estaba sana de todo esto”, dice. La mujer cierra el video pidiendo disculpas a Ortiz porque supuestamente no tenía claro que la agresión era actuada.