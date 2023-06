¿Daniel Quintero pagó la recompensa por video de Catalina Ortiz? Esto fue lo que pasó con el dinero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ofreció diez millones de pesos de su salario a cambio de información que ayudara a identificar a la persona que atacó a Catalina Ortiz en una avenida de Cali. Él recibió datos que esclarecieron la situación: todo fue un montaje que planeó una amiga de la mujer.

La fuente le aseguró que un integrante de la agencia de publicidad Mulatos fue el protagonista del incidente y ofreció su nombre. Sin embargo, los señalamientos fueron más allá. El informante le explicó que la farsa habría sido planeada por Ortiz, quien busca un cupo en el tarjetón de las elecciones de octubre de 2023.

También le dijo a Quintero que ella habría hecho esfuerzos para ocultar al supuesto agresor con el propósito de que los medios de comunicación no descubrieran la verdad. La mujer negó esa posibilidad y se mostró como una víctima del suceso, dado que no estaba enterada del performance.

El alcalde de la capital de Antioquia detalló que los diez millones que puso a disposición de la ciudadanía sí los entregará. No llegarán a las manos del informante porque así lo decidió en la conversación que tuvieron. Todo terminará en una organización que trabaje por los derechos de las mujeres.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, víctima de un hombre que le lanzó agua en su rostro. - Foto: Autor Anónimo

Así lo escribió en su cuenta de Twitter en la mañana de este jueves, luego de destapar la polémica: “La recompensa será entregada, por solicitud del informante, a alguna fundación que luche por los derechos de las mujeres que han sufrido por la violencia machista”, de la que habría sido víctima Catalina Ortiz esta semana.

Así se planeó el escandaloso montaje del “ataque machista” a Catalina Ortiz: se confesó una de las creativas de la agencia

Una mujer conocida en redes sociales como Isa La Negra Vikinga, quien es la directora creativa de la agencia Mulatos y es muy cercana a Catalina Ortiz, también aceptó que el video viral en el que un hombre agrede a la precandidata a la Alcaldía de Cali es un montaje. Contó paso a paso cómo se fraguó el engaño.

La directora de la agencia Mulatos fraguó el montaje. - Foto: Tomadas de redes sociales

La mujer les salió al paso a las pruebas aportadas por Quintero, las cuales develaron el montaje que engañó a la opinión pública. En un video posteado en su perfil en Twitter dijo que lo que se ve en el metraje viral no fue espontáneo y que el supuesto agresor es un actor que trabaja para dicha agencia.

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, aseguró.

Isa La Negra Vikinga afirma que el actor aceptó de inmediato. “Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”.

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos; y la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Según la directora creativa de Mulatos, la precandidata no tenía conocimiento del montaje: “Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó una serie de pistas, que dieron por cierto el engaño al que fue sometido la opinión pública.

“Si alguien necesita a un gran actor en Cali, no duden en contactar a Fernando Palechor, de la agencia de publicidad Mulatos”, este mensaje de Quintero vino acompañado por una imagen del hombre, quien resultó ser idéntico al que agrede a Ortiz.