Concejales de Cali rompieron su silencio tras la salida del secretario de Seguridad

Después de la renuncia de Carlos Javier Soler Parra, a su cargo como secretario de Seguridad y Justicia de Cali, varios concejales de la capital del Valle se manifestaron al respecto. Uno de ellos, el concejal Fernando Tamayo, quien destacó la hidalguía de Soler al dar un paso al costado y alejar a Alcaldía de la ciudad del escándalo por contratación de exmilitares vinculados a investigaciones por homicidio, paramilitarismo y chuzadas ilegales.

“De siete militares contratados en la Secretaría de Seguridad y Justicia, cinco tenían investigaciones; dos por apoyo a bandas criminales, dos por chuzadas a personalidades, incluyendo periodistas; y uno por asesinato”, aseguró Fernando.

Cabe destacar que Tamayo fue quien denunció a Carlos Soler en la plenaria del pasado de mayo, día que pidió a los organismos de control investigar a los mencionados contratistas. “Tuvimos discrepancia en el tema de las cifras, pero la gran realidad es que hay que asumir que después de Buenaventura; Cali es la ciudad más insegura de Colombia”, dijo.

Destaco la hidalguía de @CarlosSolerP a dar paso al costado y alejar a @AlcaldiaDeCali de escándalo por contratación de exmilitares con investigaciones en @SeguridadCali.

Tuvimos diferencias, en especial en las cifras del Observatorio.

Ahora queda recomponer el camino. pic.twitter.com/Ojq75KldDR — Fernando Tamayo O. (@FerTamayoficial) May 22, 2022

Tamayo también precisó que el secretario que llegue, tiene varios retos. “Primero, consolidar la política pública de seguridad; segundo, entender que no se conduele con una ciudad, con los niveles de violencia que tiene Cali, solo se invierte el 1.6 % del presupuesto. Es necesario aumentarlo para que sea acorde a la magnitud del problema. Y lo tercero, hay zonas de la ciudad en las que se tiene que pensar en la presencia permanente del Ejército. Buena suerte a Carlos Soler en las actividades que emprenda y estaremos atentos al secretario que llegue para entrar a apoyar en lo que se deba, pero también a hacer el dedo punzante cuando tengamos que señalar las cosas que no estén funcionando bien en su dependencia”, indicó Tamayo.

Por su parte, el concejal Terry Hurtado, calificó de bochornoso que la Secretaría de Seguridad y Justicia haya contratado personas que tengan aparentemente un vínculo con grupos narcotraficantes y con grupos paramilitares.

“Cali no debe pasar por ese tipo de situaciones, por lo tanto, es pertinente que el secretario de Seguridad haya sido cambiado, pero además, el nuevo secretario debe garantizar una transparencia frente a su actuar en el pasado y podernos dar la tranquilidad de una gestión adecuada hacia el futuro; que entre otras cosas garantice la gestión y la materialización del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en todos sus aspectos, incluyendo el correspondiente al ambiental”, manifestó.

De otro lado, la concejal Ana Erazo definió la salida de Soler Parra como necesaria. “Lo hemos solicitado desde nuestra curul hace más o menos dos semanas por dos razones concretas. La primera, porque efectivamente no ha cumplido con el objetivo por el cual se le nombra para el cargo que es salvaguardar la vida de los caleños en términos de seguridad, no había resultados eficientes y no se había presentado la política pública ante el Concejo entendiendo que esto es un problema estructural”, dijo Erazo a través de su cuenta oficial de Twitter.

La salida de Carlos Soler de @SeguridadCali era necesaria.

Cali no podía sostener a alguien con resultados tan escasos y con un ejercicio de contratación dudosa y cuestionable. No gané como "radical". La credibilidad institucional estaba en entredicho día a día. @PoloDemocratico pic.twitter.com/ACeC7Znq90 — Ana Erazo (@AnaErazoR) May 22, 2022

La segunda razón por la que esperaban la renuncia de Carlos Soler, según Ana Erazo, se debe a las graves denuncias en su contra que se venían dando a través de redes sociales. “Es razón suficiente para que Carlos Soler no siguiera en esa cartera. La institucionalidad no puede perder credibilidad y en ese sentido, yo si saludo que se haya hecho a un lado mientras siguen las investigaciones sobre los contratos que veníamos denunciando a través de nuestra curul”, señaló.

Además, insiste en que no han ganado los radicalismos. “Gana el ser sensato frente a la situación que estábamos viendo en esa cartera. Si espero que la nueva persona que llegue entienda que debe pensarse en este problema como algo estructural, con acciones concretas, contundentes y a largo plazo para la seguridad de los caleños y caleñas”, finalizó.