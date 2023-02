Cortes de luz en Cali para este jueves 2 de febrero

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este jueves 2 de febrero estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de la ciudad.

En ese sentido, el servicio de energía estará suspendido de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. “por instalación de cable ecológico” en los barrios Bella Suiza (carreras 54 a 56 entre calles 11 oeste a 13 oeste), El Refugio (carrera 62 entre calles 3a a 5a) y Alameda (calle 8a entre carreras 28 a 30).

La información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales.

✅ Actividades programadas para el jueves 2️⃣ de febrero en la red de energía⚡. La modernización del tendido eléctrico nos garantizará mayor continuidad en la prestación del servicio.#PorTiPorMiPorTodos 🤝 pic.twitter.com/k9oEGEJpg6 — EMCALI 🇨🇴 (@EMCALIoficial) February 1, 2023

La empresa prestadora de servicios públicos tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

Emcali estará instalando cable ecológico, por eso los cortes. - - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Polémica en Emcali

Toda una polémica ha generado la solicitud de transferencia de recursos que superan los 197.000 millones de pesos que la Alcaldía le hizo a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Según la propia Emcali, los recursos solicitados por la Alcaldía corresponden a excedentes financieros de las utilidades obtenidas entre 2013 y 2021.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA / DANIEL JARAMILLO

La petición provocó la realización de un mitin en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) por Sintraemcali, el sindicato de Emcali, tras asegurar que Jorge Iván Ospina pretende convertir a la entidad en la “caja menor” de la Alcaldía, y una ola de cuestionamientos desde el Concejo de la ciudad.

La concejala Ana Erazo rechazó que los recursos de Emcali estén siendo solicitados por una Alcaldía que “carece de legitimidad y capacidad de manejo de recursos de forma transparente” y señaló que Ospina pretende saltarse una norma importante con la solicitud de transferencia del dinero.

“Si bien es cierto que el artículo 126 del acuerdo 438 de 2018 dispone que los excedentes financieros derivados del giro ordinario de los negocios de las empresas industriales y comerciales de orden municipal, como lo es Emcali, pertenecen al municipio, esta disposición ordena al mandatario local la asignación de por lo menos del 20 % a la entidad generadora de los excedentes, es decir, el alcalde debió disponer del total de excedentes financieros el porcentaje definido en la norma. No obstante, una vez más desconoció la norma y no signó el 20 % del recurso correspondiente”, explicó.

En ese sentido, y recordando los escándalos en los que ha estado envuelta Emcali y la Alcaldía recientemente, instó a la ciudadanía a repudiar la transferencia de los recursos.

Fulvio Leonardo Soto, gerente de Emcali.

“El alcalde no cumple con la norma que le faculta, va en contravía de los intereses de la empresa de servicios públicos de los y las caleñas, no tiene legitimidad y ha demostrado carecer de transparencia y moral para el manejo de los recursos a lo largo de su mandato”, añadió.

Por su parte, el concejal Roberto Zamudio apuntó que la situación económica de la entidad no es tan solvente como la pintan y que no debería salir de los más de 197.000 millones de pesos solicitados por la Alcaldía. “Emcali ya no es la vaca lechera que era en el pasado, el momento que vive la compañía es tan crítico que hoy no aguanta que salgan de su caja más de 197 mil millones de pesos, como se anuncia”, dijo.