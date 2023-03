El robo más rápido de la historia en Cali: la comunidad resignada ya no pone resistencia

Resignados, así se encuentran actualmente los ciudadanos de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, quienes ya no ponen resistencia a los robos, sino que entregan sus pertenencias a los delincuentes sin que ellos se lo pidan.

Así quedó registrado en video un curioso robo en la mañana de este martes 28 de febrero, en el barrio San Vicente, mientras una mujer esperaba sentada que abrieran las puertas de su lugar de trabajo.

El hecho se presentó a las 7:14 a. m., donde una motocicleta se le acerca a su víctima que estaba en la acera y sin que el ladrón le enseñara su arma o la intimidara, la mujer entregó su celular y él muy tranquilamente huyó del lugar.

Este hecho está siendo catalogado en redes sociales como ´el robo más rápido de la historia´, y todo por la forma en la que esta ciudadana reacciona ante los delincuentes que tienen azotada la ciudad.

Sin embargo, los mismos usuarios le dan la razón a la mujer y aseguran que ellos harían lo mismo y así evitarían una tragedia: “ya hemos ido normalizando estas situaciones al punto de aceptar que no hay nada más que hacer”, “vivimos con la percepción del robo que se escucha una motocicleta y pensamos que viene un ladrón. Pobre mujer, se vio tan indefensa que sin pensar entrego su celular”, “yo también un par de veces he hecho esto, preferiblemente entregar todo de inmediato en vez de forcejear y ganarse un disparo”, son algunos de los comentarios.

Le robaron hasta el agua

A un hombre, en Cali, delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron y le robaron todo a punta de pistola, hasta una botella de agua que tenía en la mano.

El incidente ocurrió en vía pública del barrio Chapinero, a plena luz del día, cuando la víctima estaba distraída hablando por teléfono. Una cámara de seguridad captó el robo.

Las imágenes muestran el momento en el que uno de los ladrones sorprende al hombre y le pide, violentamente, entregar todas sus pertenencias. El ciudadano hace caso a la solicitud y, mientras le apuntan con un arma de fuego, procede a darle sus objetos personales.

De acuerdo con las imágenes, el criminal le habría arrebatado un celular, la billetera, un reloj, un anillo y dinero en efectivo. Pero ese botín no fue suficiente.

Cuando están terminando de arrebatarle sus objetos personales al hombre, llega otro ladrón al lugar a bordo de una motocicleta, para emprender la huida.

Justo en el momento en que el pistolero está por subirse al vehículo para huir, se percata que aún había algo más por robar: una botella de agua que la víctima tenía en la mano cuando inició el hurto y que dejó caer al suelo en medio del afán.

Tras percatarse, el ladrón se agacha y toma la botella de agua. Luego, se sube a la motocicleta para marcharse en compañía de su cómplice.

Cuando los criminales están por irse, la víctima decide alzar su camiseta para mostrarles que no tenía ningún arma con la cual dispararles y después sube sus manos en señal de paz, como queriéndoles decir que no le disparen porque no buscará venganza.

Los ladrones huyeron con rumbo desconocido, mientras que el hombre se quedó desconcertado, sin sus pertenencias, y con el asombro de que no perdonaron ni su botella de agua.