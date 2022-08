Habilitan línea de atención en Cali para recibir información sobre la viruela del mono

Aunque a Cali no ha llegado la viruela del mono y en el Valle del Cauca solo se ha registrado un caso hasta ahora, las autoridades sanitarias se preparan para una eventual escalada de contagios.

“Seguramente, en pocos días tendremos casos aquí en la ciudad. Venimos trabajando en diferentes acciones: capacitando al personal de salud y al personal de laboratorio en la confirmación de casos y en cómo enviar las pruebas al Instituto Nacional de Salud, capacitando a la comunidad para identificar síntomas que pueden estar relacionados y qué hacer si eso sucede, y en fortalecer la vigilancia epidemiológica”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

A estas acciones se suma la habilitación de una línea telefónica para reportar posibles casos de la viruela del mono ante la presencia de la sintomatología de esta enfermedad.

“Si tiene contacto con personas que vienen del extranjero, con alguien que ha estado cerca de un caso positivo o presenta fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios y erupción, que generalmente inicia en la cara y las extremidades superiores, debe consultar inmediatamente al médico o consultar a su EPS”, aseguró la funcionaria.

No obstante, la funcionaria señaló que la Secretaría de Salud de Cali ya cuenta con una línea para brindarles información a los posibles pacientes. “Si tiene dudas, si no sabe qué hacer, si no sabe a dónde remitirse, puede llamar y pedir orientación”, puntualizó.

Para recibir información sobre la viruela del mono en la capital del Valle del Cauca, marque a la línea 4855555 opción 1 o escriba al WhatsApp 3004033083.

Habilitamos esta línea telefónica a la que podrás llamar a reportar sospecha o posibles casos de viruela símica.



Además de eso, podrás recibir información u orientación sobre el tema.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha detectado 20 casos de viruela del mono en todo el país, uno de ellos en Cartago, Valle del Cauca.

Sobre este contagio, reportado el 29 de julio, la entidad expuso que se trata de un hombre que tuvo contacto con otro contagiado que reside en Pereira. “Se encuentra en aislamiento en su casa y en buenas condiciones de salud”, aseveró el INS.

Además, mencionó que se encuentran adelantando las verificaciones correspondientes para identificar toda su cadena de contagios y así detectar posibles casos de viruela del mono.

¿Cómo protegerse?