Hombre que le propinó heridas de gravedad a presunto ladrón en el centro de Cali, fue capturado, ¿qué le espera?

Un grupo de personas se tomó la justicia por mano propia en el centro de Cali tras, presuntamente, sorprender a un hombre robando.

En videos grabados por testigos que fueron difundidos en redes sociales, quedó registrada la golpiza.

El hombre fue acorralado por varios sujetos, quienes no contentos con propinarle fuertes puños y patadas, decidieron herirlo con un puñal.

Las imágenes muestran que el presunto ladrón logra zafarse de los golpes y sale corriendo, pero otro video, grabado posteriormente, lo muestra tendido en el piso y herido en el rostro luego que lo volvieran a interceptar.

En horas de la mañana, un presunto delincuente fue masajeador fuertemente por la comunidad en el centro de Cali, según información ciudadana, falleció. Otras personas dicen que quedó gravemente herido.🆗 pic.twitter.com/9Gi2c2l1B7 — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 2, 2023

En redes, internautas no han dejado de opinar sobre la situación. “Eso parece un ataque de pandilla”; “la violencia genera violencia”; “no entiendo para qué usan cuchillos, así quedan a su nivel, si se muere de la golpiza, que carajos se lo merecía, pero los cuchillos hablan mal de los justicieros”; “eso parece más un castigo relacionado con fronteras invisibles, que una comunidad ofendida”. Han sido algunos de los comentarios.

Sobre este hecho, se pronunció la coronel Elsa Álvarez, quien dijo que el sujeto de 28 años de edad, abordó a una señora para arrebatarle el bolso, lo que provocó la furia de la ciudadanía.

“La comunidad cercana a ella ejerce justicia por sus manos, y uno de esos ciudadanos lesiona a ese ladrón, dejándole tres heridas, por lo que fue trasladado por la Policía, se lleva a un centro de salud, se estabiliza y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, confirmó Álvarez.

Asimismo, la coronel dijo que también fue capturado uno de los hombres que le propinó las heridas al presunto ladrón. “Deberá responder por el delito de lesiones personales. Invito a la comunidad de Cali a que no ejerza justicia por sus manos, confíen en su Policía Nacional, marquen a las líneas de emergencia para que nosotros los atendamos y podamos dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los delincuentes, y así queden a buen recaudo”, sostuvo.

Cabe resaltar que las denuncias por robo en la ciudad se han incrementado 14 % con respecto al año anterior, según el Observatorio de Seguridad.

Ante el aparente mal estado en el que se le ve al supuesto ladrón en el video, trascendió que había fallecido producto de las heridas ocasionadas con el puñal.

Sin embargo, el hombre, pese a sufrir tres lesiones con arma blanca, no murió y se encuentra estable.

El presunto ladrón quedó tendido en el piso tras sufrir varias heridas con puñal. - Foto: Fragmento de video compartido en redes sociales

Un hecho similar se presentó en la avenida Roosevelt, al sur de Cali. Según información, el supuesto dueño de lo ajeno le habría robado las pertenencias a una persona del sector, por lo que hombres que se encontraban en la zona procedieron a golpear al sujeto hasta dejarlo malherido en la vía pública.

El terrible hecho se presentó en la avenida Roosevelt de Cali. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La impactante grabación muestra al hombre correr para salvaguardarse, pero al menos ocho hombres lo alcanzaron y le propinaron contundentes patadas.

Sobre lo ocurrido, los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales. “En Cali ya no hay autoridad; la anarquía ronda y el ciudadano se remite a la legítima defensa”; “las autoridades deben velar por la seguridad y el orden en esta ciudad”; “la Policía debe actuar”; “Si ya la sociedad está cansada, a ellos los encierran y tristemente salen a la semana a seguir con lo mismo, hay tanta reproducción de vándalos que las cárceles no pueden con uno más”; “el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de seguridad Jimmy Dranguet son los responsables. Esos son los resultados de su gestión al frente de la seguridad de la ciudad”.

Entretanto, la Policía insta a las personas a no tomar justicia por mano propia y, en cambio, comunicarse con las autoridades.

El presunto ladrón quedó tendido sobre la vía pública. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Lo importante en estos casos es que llamen al 123 o al cuadrante, para hacer la respectiva denuncia. No tomen justicia por mano propia porque se pueden ver inmersos en denuncias por lesiones personales a terceros”, indican las autoridades.