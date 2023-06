Hospital de Cali, fundado hace 270 años, podría cerrar sus puertas: tiene millonaria deuda

El Hospital San Juan de Dios de Cali, fundado en 1753, podría cerrar sus puertas debido a la nueva carestía económica que atraviesa. Este histórico centro asistencial, que se ha caracterizado por atender a la población vulnerable, lanzó un SOS para salvarse.

Por medio de una carta firmada por su gerente, reclama la necesidad de convertir al Hospital en una empresa social del estado y así lograr el ingreso de recursos de saneamiento, pues este centro hospitalario, pese a actuar como una entidad pública, no lo es y, por ende, no percibe recursos del Gobierno y acumula millonarias deudas.

Acumula una deuda con la Dian por no girar a esta entidad los recaudos de terceros y tiene un importante atraso en el pago de la seguridad social de sus trabajadores, dice la misiva firmada por el gerente general, Carlos Alberto Morera. El Hospital necesita aproximadamente 40.000 para salvarse.

El Hospital San Juan de Dios atiende población vulnerable. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El representante Hernando González se unió al SOS por el Hospital San Juan de Dios de Cali. El congresista resaltó la necesidad de hacer de este centro asistencial una entidad estatal, no solo para pagar la deuda, sino para que no sufra en adelante y reciba recursos que le permitan modernizar su infraestructura y mobiliario.

“Hago un llamado al presidente y al Congreso para que se impulse la salvación del Hospital de San Juan de Dios, que sirve a los más pobres y vulnerables. Pido que se haga de este un hospital público para que no esté con totuma cada mes pidiendo los recursos para resistir. Presidente, así como usted metió las manos y salvó el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios de Cali lo necesita”, señaló recientemente en plenaria.

Hernando González, representante a la Cámara. - Foto: Suministrada a SEMANA

El Hospital San Juan de Dios de Cali también atribuye su crisis a la disminución en los pagos por la atención de pacientes que no están asegurados en el sistema de salud y que es asumida por los gobiernos municipales y departamental. En búsqueda de recursos, la entidad abrió una sede en Cartago, en 2016, para prestar sus servicios a un precio más bajo y así aumentar sus ingresos, pero esto no ha sido suficiente.

“En este Hospital ingresos como los copagos y las cuotas moderadores no se dan, muchas personas no tienen aseguramiento ni con qué pagar, pero, sin embargo, son atendidas porque la salud no se puede negar, menos en un Hospital de este tipo”, dijo a SEMANA la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. - Foto: Tomada del Twitter @secsaludvalle

El Hospital San Juan de Dios atiende mensualmente a 15.000 pacientes, quienes en su mayoría son migrantes y habitantes de calle. Además de la población atendida, 1.065 empleados se verían afectados ante un posible cierre del centro médico.

“No he contemplado su cierre, el Hospital debe salvarse, hemos recurrido a todas las fuentes. Trabajamos para conseguir recursos adicionales del sector privado. Este Hospital es de los pobres para los pobres y debe continuar”, añadió Lesmes.