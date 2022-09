“Iré solito con seis babys”: alcalde de Cali levanta polémica por frase sobre concierto

En los últimos meses, Cali ha sido epicentro de multitudinarios conciertos de reguetón, como los de Karol G y Wisin y Yandel, artista que llenaron el estadio Pascual Guerrero recientemente. Esta buena acogida tiene satisfecho al alcalde Jorge Iván Ospina, quien al referirse a los próximos eventos con presencia de intérpretes del género urbano se le escapó una frase que ha levantado ola de comentarios.

En un evento de la Alcaldía, el mandatario aseguró que sabe mucho sobre reguetón “del viejito” y preguntó a quienes lo acompañaban que irán al concierto que Daddy Yankee ofrecerá en la capital del Valle del Cauca en el marco de su gira de despedida. “Tengo para octubre un pequeño palco, al frente (de la tarima), para ver a un man puertorriqueño que está veterano en el reguetón, ¿alguien quisiera ir conmigo?”, consultó el mandatario.

Tras la pregunta de Ospina hubo un corto silencio que fue interrumpido por una nueva intervención suya: “Después no digan que no les propuse, nadie levantó la mano, entonces iré solito con seis babys”. En redes sociales no pasó desapercibida esta afirmación del mandatario, pues no son pocos quienes piensan que estas aseveraciones dan cuenta de que el alcalde enfoca sus esfuerzos en menesteres que nada tienen que ver con aliviar los problemas de la ciudad.

Frente a esto se refirió el concejal Roberto Ortiz en redes sociales: “La ciudad llevada del putas y el alcalde solo piensa en andar con bebés haciendo gala de su machismo falso”. Junto a la frase puso algunas imágenes de los que considera son problemas de Cali sin resolver: la basura en las calles, los huecos en las vías y la criminalidad.

Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo también se lanzó en ristre contra Ospina por esa afirmación y le contestó de forma sarcástica. “Ojalá las 6 ‘babies’ sean: seguridad, malla vial, movilidad, red semafórica, transparencia y autoridad”.

Más críticas

En Cali, de acuerdo con el concejal conservador Fernando Tamayo, el palo no está para cucharas, como dice el dicho popular. La extensión de la rumba hasta las 5:00 a. m. anunciada hace unos días por el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, fue criticada de manera tajante luego de conocerse un estudio que ubica a la ciudad con la cifra más alta de sicariatos en lo corrido de este año.

Y es que, según un análisis de Futuros Urbanos, Cali es la ciudad donde más personas son asesinadas bajo esta modalidad criminal, con 428 casos contabilizados con corte al 22 de agosto. Detrás aparecen Bogotá (282), Barranquilla (158), Cartagena (129) y Medellín (107).

En ese sentido, basta hacer una simple resta para darse cuenta de que la diferencia entre la capital del Valle del Cauca y el resto de urbes en cuanto al sicariato es abismal. La cifra es tres veces mayor a la de Medellín y más del doble que la de Barranquilla, por ejemplo. “En lo corrido del año, en promedio, al día, se registran dos asesinatos bajo la modalidad de sicariato”, puntualiza Futuros Urbanos en su informe.

“Creo que es hora de que la Secretaría de Seguridad y Justicia deje de hablar de rumba porque aquí las prioridades son otras. Tenemos la cifra de sicariato más alta del país este año. El tema de la rumba no puede ser un paliativo para tomar las decisiones que se deben tomar inmediatamente. En esta ciudad el tema de seguridad no es prioritario y en una estructura social lo más importante es garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, enfatizó Tamayo.

Para el cabildante resulta difícil entender que los esfuerzos de las autoridades se destinen, en parte, a garantizar el orden público hasta altas horas de la madrugada, debido a la extensión del horario de rumba, cuando podrían enfocarse en atacar la delincuencia. “Ni siquiera se puede entender cómo van a destinar a la Policía a hacer controles mientras hay bandas organizadas, matándose por los negocios ilegales o matando a la gente que opone resistencia a sus actos delictivos”, argumentó.

La rumba en Cali está permitida actualmente hasta las 3:00 a. m., y pasaría a estarlo hasta las 5:00 a. m., solo en aquellos establecimientos que cuenten con el “Sello Calidoso”. Para obtener esta distinción deben cumplir con una serie de requisitos: contratar a artistas y espectáculos locales, tener medidas de seguridad que incluyan cámaras al interior y exterior de los locales y programas de compromiso con el medio ambiente. “El sello se otorgará por un año y se evaluarán los requisitos para su renovación”, explicó Dranguet.