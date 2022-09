Obras del puente de Juanchito en el Valle habrían avanzado 72 %, aseguran autoridades

El gobierno del Valle del Cauca anunció un avance consolidado del 72 % en las obras del puente de Juanchito. El secretario de Infraestructura del departamento, Frank Ramírez, aseguró que tras superar situaciones que se presentaron en temas de abastecimiento y de alza de precios hay avances importantes.

“En la calzada norte que hemos venido superando todas las situaciones que se han vivido de desabastecimiento, de toda el alza de precios; hoy gracias a la gestión adelantada por nuestra gobernadora, con el apoyo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invias), se tiene la totalidad de los recursos para culminar el proyecto del puente de Juanchito”, aseguró Ramírez.

El funcionario indicó que en la actualidad la calzada norte del lado del municipio de Candelaria se encuentra totalmente terminada. “Hemos llegado hasta el punto al que técnicamente debíamos llegar, es decir, hasta la mitad del río. En esa misma calzada del lado de Cali tenemos el carro de avance montado que nos permite continuar para que se encuentren ambos tramos en la mitad del río”, precisó.

Cabe recordar que esta es una obra que los ciudadanos que transitan a diario por esa zona del Valle, están esperando desde hace más de dos décadas, puesto que se generan congestiones viales de hasta 3 y 4 horas; por lo que Ramírez aseveró que se encuentran trabajando para entregarla pronto.

“Hemos estado trabajando arduamente colocando en algunos momentos jornada extendida. Hay que tener en cuenta que este proyecto es un plan que tiene una connotación de tipo constructivo muy particular, que muchas veces no significa tener más cantidad de personas, sino que es un proceso que se llama dovela sucesiva, en el cual no puedo hacer la dovela 14 hasta que no haga la 15, y así sucesivamente”, explicó.

Ramírez comentó que actualmente se ejecutan obras que incluyen los carriles de incorporación para las personas que salgan e ingresen al barrio Ciudad del Campo, que está ubicado a unos metros del puente de Juanchito, con el fin de generar un circuito que evite los cuellos de botella, mientras se avanza en el proceso de construcción del nuevo puente.

“Todo tiene unos tiempos constructivamente que hemos venido ajustando permitiendo que no solamente se tenga esa doble calzada en ambos sentidos de Cali-Candelaria, sino que se cuente con carriles de incorporación para la gente que viene de Ciudad del Campo; en ese sentido, para que el puente que se tiene actual que se va a mantener, sea la solución para ingreso a esta comunidad”, dijo.

De otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, se pronunció ante la complejidad del tráfico que se presenta en esta vía; anunció que se dispuso de una grúa que prestará servicio las 24 horas en caso de que algún vehículo se vare para el despeje inmediato de la vía y así evitar congestiones como la ocurrida durante esta semana cuando una volqueta tuvo una falla mecánica.

“Hubo dos trancones aún teniendo guardas de tránsito. Uno de ellos involucró una volqueta que se varó, estaba cargada y fue muy difícil moverla; luego se presentó otra situación también con otro carro varado. Eso nos hizo ver que había que tener una grúa permanente”, dijo.

Asimismo, desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle continuarán las labores de los 16 agentes de tránsito, que apoyan la regulación de más de 28 mil vehículos que a diario circulan por esta vía.

“Tenemos un plan de trabajo desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., ellos tienen el propósito de prestar el servicio y la seguridad en esta vía en cuatro puntos estratégicos como el sector de Mazurka con el pare y siga que permite que la movilidad fluya; en la bomba de Juanchito para evitar que conductores se metan en contravía; en la intersección de Ciudad del Campo para que los que viven en Palmira entren y salgan sin que se obstaculice esa vía, y en Alfonso López para descongestionar y evitar que haya siniestros”, indicó el secretario de Movilidad y Transporte, Diego Méndez.

Finalmente, la mandataria de los vallecaucanos se refirió a la obra del puente de Juanchito. “En todo estamos pensando para que esa vía tan anhelada, esa vía que en su momento iba a ser con peaje y que hoy la estamos haciendo 100 % con dineros de la nación y de la gobernación del Valle, sea una realidad; con ciclorruta, iluminada desde Cali hasta Candelaria. Va a ser la mejor vía que va a tener el Valle del Cauca y también tendrá garantizado su mantenimiento por 29 años y sin un peaje”, concluyó.