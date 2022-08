Policía en Cali recupera camioneta de alta gama que había sido robada minutos antes

En las últimas horas, autoridades policiales de la ciudad de Cali, lograron frustrar el robo de una camioneta de alta gama. En el hecho, el delincuente fue capturado en flagrancia.

En la tarde de este domingo 31 de julio, la Policía Metropolitana de Cali fue alertada sobre el hurto de una camioneta marca Toyota TX color gris, la cual estaba en un lavadero de carros en el municipio de Jamundí, donde la estaban limpiando.

Tan pronto se conoció el reporte del hurto, las autoridades iniciaron el plan ‘Candado’, el cual se extendió hasta Cali, donde unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizaron los cierres viales correspondientes, los cuales resultaron efectivos, pues lograron su ubicación y la captura en flagrancia del presunto delincuente quien aproximadamente 20 minutos antes, mediante el factor oportunidad, sustrajo el vehículo del lavado de autos.

“Me encontraba en el lavadero esperando que terminaran de lavar la camioneta; sin embargo, me desplacé un momento para hablar por celular y cuando vuelvo, el lavador me dice que mi acompañante le dijo que le entregara el vehículo (en ningún momento entré con acompañante). Sin ningún tipo de recibo, ni pago, le entregaron las llaves del carro al delincuente. Incluso, no le pasaron los tapetes y un jabón quedó adentro del automotor”, contó el dueño de la camioneta.

Los cuadrantes iniciaron una intensa búsqueda con la que fue posible la localización del vehículo a la altura del sector de Bochalema, al sur de Cali. Al notar la presencia policial, el implicado evadió los controles y en la huida atropelló a una de las patrullas, dejando como resultado una uniformada con laceraciones.

La captura del hombre, así como la recuperación del vehículo hurtado, tomó cerca de 20 minutos, tiempo en el que los policías, sin perderlo de vista, activaron las medidas y protocolos de actuación para su interceptación, que se produjo cerca de la Fundación Valle de Lili, donde fue remitido posteriormente por un cuadro respiratorio. Al lugar, también fue remitida la mujer policía que se encuentra bajo observación médica y fuera de peligro.

El ciudadano dueño del vehículo indicó que el hecho se presentó exactamente al extremo derecho de la 14 del Centro Comercial Alfaguara en Jamundí. “Respecto a la pronta rápida acción que tomó el cuerpo de la Policía Nacional, estamos muy agradecidos porque se logró la recuperación de la camioneta y lograron capturar al causante de este hecho”, dijo.

“Esta rápida acción logró la captura del sujeto, la recuperación de la camioneta y en este momento se está haciendo el proceso de judicialización. La patrullera se está recuperando satisfactoriamente”, manifestó el brigadier General Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto y lesiones personales. Se espera que en las próximas horas sea definida su situación judicial y responsabilidad en los hechos.

Piden sanciones para aseguradoras que se niegan a vender Soat a motociclistas en Cali

Las trabas de las aseguradoras para vender el Soat a los motociclistas en Cali tiene en jaque la movilidad de la ciudad.

Esta problemática ha escalado tanto que no solo se está evaluando la suspensión de multas para quienes tengan el documento vencido, sino que también se están pidiendo sanciones para las empresas que los venden.

Así lo expuso Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, en una plenaria sesión del Congreso.

“Quiero dejar constancia de lo que está sucediendo en Cali. Al día de hoy las aseguradoras no le quieren vender el Soat a las personas que usan moto. Hoy los motociclistas no pueden conseguir una póliza contra accidentes que es obligatoria para que no los multen”, señaló.

En esa línea, el congresista vallecaucano instó a la Superfinanciera, organismo que adscrito al Ministerio de Hacienda, a que le ponga la lupa a las aseguradoras. Esta entidad, afirma, “debe llamar urgentemente al orden, multar y apretar a las empresas que no quieren vender el Soat”.

Para Ocampo es un atropello lo que está pasando, pues muchos motociclistas podrían ser multados por no portar el documento al día aunque tengan la voluntad de adquirirlo.

“En este momento no se puede obligar a la gente a comprar algo que no existe, estamos ante la imposibilidad de cumplir la norma”, argumentó.

Ser sorprendido con el Soat vencido acarrea el pago de una multa de un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. El precio de este seguro para motocicletas oscila entre los $ 414.800 y los $ 627.000 (el valor depende del cilindraje del vehículo).