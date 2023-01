Video: Agente de tránsito y motociclista se agarraron a los puños en la vía que comunica a Cali y Candelaria

Un nuevo caso de intolerancia se presentó entre agentes de tránsito y un grupo de motociclistas en el Valle, en medio de un operativo de control rutinario. Los involucrados se agarraron a puños y todo quedó grabado en video.

Este hecho se dio a conocer en la tarde de este domingo 22 de enero y se habría registrado en la vía que comunica a Cali y Candelaria, en el sector de La Samaritana. Este incidente generó críticas por la falta de cultura ciudadana y la reacción de los funcionarios.

Lo cierto es que la agresión comenzó cuando dos agentes, quienes le retienen la motocicleta a un ciudadano y están teniendo una conversación un poco acalorada con esta persona, por la falta de documentación, ven aparecer a otro hombre de manera inesperada que comienza a golpear a los agentes sin sentido.

Los demás funcionarios que se encontraban en el sitio tratan de intervenir en la confrontación, mientras los motorizados intentan llevarse a la fuerza su vehículo, pero son retenidos por los demás miembros del operativo.

Sin embargo, uno de los agentes que fue golpeado reacciona y también agrede a uno de los motorizados; finalmente logran ser separados por los mismos presentes del hecho.

Ante esta situación, las autoridades del Valle del Cauca no se han pronunciado para determinar las consecuencias del caso ni en qué terminó el procedimiento.

#ReporteEntérateCali En video quedó grabado una agresión a agentes de tránsito en un operativo en Candelaria... pic.twitter.com/vIB7nCY4Zw — Entérate Cali (@EnterateCali) January 22, 2023

Otro caso de intolerancia en Cali

La edición 65 de la Feria de Cali dio para todo, incluso, para hechos de intolerancia contra funcionarios públicos como el que sufrió un guarda de tránsito en la Autopista Suroriental, donde por estos días se realizan una serie de desfiles.

El funcionario estaba en esta importante vía de la ciudad haciendo su trabajo cuando un ciudadano, sin mediar palabra, lo aborda abruptamente y le lanza espuma en la cara. El incidente quedó registrado en un video.

Las imágenes muestran que después de la imprudencia el guarda de tránsito se ofusca y persigue al hombre, pero no llega a alcanzarlo.

Todo ocurre ante la mirada de varias personas que no reprochan el comportamiento y las risas de la persona que graba.

Tras la falta de respeto, circularon audios en los que se escucha a una persona intentando validar, poniendo como escudo la Feria, que va hasta el 30 diciembre, el lanzamiento de espuma -aun contra su voluntad- a todo aquel que salga a disfrutar de los eventos.

#ReporteEntérateCali 😬😳 Si no quiere que le echen espuma no salga de su casa… ¡HÁGAME EL FAVOR! ¡Toca aguantarse pues! 🤦🏻‍♂️ ¿Y tú qué opinas? #FeriaDeCali #FeriaDeCali2022 pic.twitter.com/TdTH1BNt9X — Entérate Cali (@EnterateCali) December 28, 2022

Esto dicen los audios: “Guarda que no quiera gozar la feria que se quede en su casa (...) Gente que no quiera que le echen espuma, no salga de su casa”.

La agresión al guarda de tránsito fue reprochada en redes sociales. Algunos recordaron que en Cali no existe, como en otros lugares del país, una tradición de celebración relacionada con el lanzamiento de espuma, por lo que se debe ser respetuoso con quienes salen a disfrutar de los eventos de la Feria.

“Culturalmente así se viven los carnavales en los municipios del Cauca y Nariño y no pasa nada, pero acá en Cali se debe tener más cuidado. El nivel de intolerancia nivel Dios podría causarse una tragedia”, dijo una internauta.

Otros aseguraron que, sin consentimiento, no se debe arrojar nada a desconocidos y que quienes deseen hacerlo se limitan a su grupo de amigos. “Pues en ese caso, échele espuma a sus acompañantes y no a los que van pasando. Ese es el problema de no tener límites y no tener en cuenta que cada individuo tiene su espacio personal. Todavía falta mucho por aprender”, expusieron en redes sociales.