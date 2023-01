Video | Joven se trepó al techo de un bus del MIO en Cali para hacer piruetas con el vehículo en movimiento

Una imprudencia se registró en el Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali y quedó registrada en un video logrado por un testigo.

Las imágenes muestran a una mujer viajando sobre el techo de un bus del sistema de transporte que cubría la ruta T57A.

La joven pone en riesgo su vida al ir sobre la parte más alta del vehículo sin ni siquiera estar sostenida a cualquier cosa.

Mientras el bus avanza a toda velocidad, la mujer se para y luego vuelve a sentarse en el techo. Además, hace una serie de piruetas burlescas.

#ReporteEntérateCali De esas cosas que se ven en Cali. 🤦🏻‍♂️ 6 colgados y 1 encima de un bus del MIO. #CosasDeCali pic.twitter.com/mgUceIUrRI — Entérate Cali (@EnterateCali) January 12, 2023

La imprudencia no se detiene ahí, pues junto a ella viajan otros seis jóvenes que van sostenidos de la parte trasera del bus.

Afortunadamente, las peligrosas maniobras de este grupo de personas no terminaron en tragedia, máxime que bastaba con un frenazo del vehículo o un movimiento brusco para que cayeran al suelo.

Se presume que los jóvenes pusieron en riesgo su vida para no pagar el pasaje del MIO y moverse gratuitamente por la ciudad.

Tras el incidente, en redes sociales algunos usuarios del MIO pidieron a las autoridades mayores controles para evitar este tipo de situaciones. Metrocali, entidad que regula la operación de este sistema de transporte, no se ha pronunciado al respecto.

Arma en bus del MIO

Un video grabado por un supuesto conductor del MIO de Cali ha causado indignación en redes sociales. En el clip, que dura 26 segundos, se puede ver claramente un arma de fuego en la parte delantera de uno de los buses del sistema de transporte masivo de la capital del Valle; además, se le escucha decir al hombre: “aquí lo tengo para las ratas, rata que me diga algo, ahí mismo le relleno ese c*lo a plomo. Mire, aquí lo tengo es guardadito, a mí no me vienen a ‘mariquear’, ellos saben, aquí lo tengo en el bus, bueno, ya saben”.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, dijo que el video está siendo investigado por las autoridades. Indicó que un fiscal está adelantando las respectivas acciones judiciales dentro de la investigación ordinaria.

“Hemos venido haciendo un acompañamiento a todas las rutas del MIO, las estaciones y los corredores viales. Tenemos también unas investigaciones abiertas, frente a unos hurtos que se están presentando, para garantizar a los usuarios y conductores su seguridad”, aseguró.

El conductor habría grabado un video mostrando el arma. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Muy buenos días, soy el operador que hizo el video. El sábado (enero-7-2023) cuando iba a recibir el bus, me encontré el arma en el mismo bus en la parte de atrás e ingenuamente hice el video”, dijo el hombre, quien aseveró que posteriormente decidió enviarlo a un “grupo de recocha”.

“Me estoy viendo perjudicado por esto, le pido disculpas a la comunidad, yo no lo hice para amenazar a nadie, sino en recocha. No sé quién de los compañeros lo envió a las redes. Esto me está perjudicando para mi trabajo; por medio de este video les pido disculpas. Esta arma es de juguete, le pido disculpas a las autoridades y a la empresa porque habrá fuertes sanciones y no sé si hasta esté peligrando mi trabajo”(sic), sostuvo.