Video: mujer fue asaltada por un ladrón en moto a plena luz del día en Cali

La delincuencia en Cali no da tregua, ni siquiera a plena luz del día en una de las principales vías de la ciudad.

Un nuevo caso de hurto se registró en al mediodía de este lunes, 1 de agosto, al sur de la capital del Valle del Cauca y quedó captado en el video de una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran a un grupo de mujeres caminando tranquilamente por un andén de la calle 5 en inmediaciones a la carrera 50, cerca al centro comercial Cosmocentro y a un circo que llegó semanas atrás.

Segundos después, cuando las mujeres salían del cuadro de visión de la cámara, se ve pasar un hombre a bordo de una motocicleta a toda velocidad. El sujeto llevaba en una de sus manos un bolso blanco, el cual le arrebató a una ciudadana joven que vestía blusa rosada.

Ante el robo de sus pertenencias, la mujer sale a correr desesperadamente tras el ladrón en un intento por recuperar lo que le quitaron.

Al parecer en este hecho no hubo amenaza previa al robo, solo oportunismo de parte del ladrón en motocicleta que quitó por la fuerza el bolso.

El delincuente dejó al descubierto el número de placa de la motocicleta, aunque este no se alcanza a ver con claridad, y en su casco de seguridad. En este último si se logra ver que su placa, supuestamente, es la ATC93E.

#Cali | En cámara de seguridad quedó registrado el momento en que una mujer fue víctima de un robo en la calle 5 con carrera 50, frente al circo Los Valentinos. Un hombre en una motocicleta le quitó su bolso y emprendió la huida. #TwitterosCali pic.twitter.com/xRE2YoWh0S — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) August 2, 2022

Por ahora se desconoce si la mujer denunció el robo de su bolso. Sin embargo, el video ya está en poder de la Policía Metropolitana de Cali, que adelantará las indagaciones correspondientes.

Las autoridades han resaltado que en este tipo de hurtos es fundamental la denuncia de la víctima.

En 2022 han sido denunciados 11.198 robos a personas en Cali, es decir, un 12 % más que el año pasado, según el Observatorio de Seguridad.

Recuperan camioneta robada

autoridades policiales de la ciudad de Cali lograron frustrar el robo de una camioneta de alta gama. En el hecho, el delincuente fue capturado en flagrancia.

En la tarde de este domingo 31 de julio, la Policía Metropolitana de Cali fue alertada sobre el hurto de una camioneta marca Toyota TX color gris, la cual estaba en un lavadero de carros en el municipio de Jamundí, donde la estaban limpiando.

Tan pronto se conoció el reporte del hurto, las autoridades iniciaron el plan candado, el cual se extendió hasta Cali, donde unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron los cierres viales correspondientes, los cuales resultaron efectivos, pues lograron su ubicación y la captura en flagrancia del presunto delincuente, quien aproximadamente 20 minutos antes, mediante el factor oportunidad, sustrajo el vehículo del lavado de autos.

“Me encontraba en el lavadero esperando que terminaran de lavar la camioneta; sin embargo, me desplacé un momento para hablar por celular y cuando vuelvo, el lavador me dice que mi acompañante le dijo que le entregara el vehículo (en ningún momento entré con acompañante). Sin ningún tipo de recibo, ni pago, le entregaron las llaves del carro al delincuente. Incluso, no le pasaron los tapetes y un jabón quedó adentro del automotor”, contó el dueño de la camioneta.

Los cuadrantes iniciaron una intensa búsqueda con la que fue posible la localización del vehículo a la altura del sector de Bochalema, al sur de Cali. Al notar la presencia policial, el implicado evadió los controles y en la huida atropelló a una de las patrullas, dejando como resultado una uniformada con laceraciones.

La captura del hombre, así como la recuperación del vehículo hurtado, tomó cerca de 20 minutos, tiempo en el que los policías, sin perderlo de vista, activaron las medidas y protocolos de actuación para su interceptación, que se produjo cerca de la Fundación Valle de Lili, donde fue remitido posteriormente por un cuadro respiratorio. Al lugar también fue remitida la mujer policía que se encuentra bajo observación médica y fuera de peligro.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto y lesiones personales. Se espera que en las próximas horas sea definida su situación judicial y responsabilidad en los hechos.