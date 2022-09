Internas de la Cárcel Distrital de Mujeres en Cartagena presentaron su primer libro: ‘Puntos de Fuga’

En la mañana de este viernes, 30 de septiembre, fue presentado ante la opinión pública el primer libro escrito por las internas de la Cárcel Distrital de Mujeres en Cartagena. El escrito está compuesto de una mezcla entre la realidad y la ficción, siendo este último el eje central del ejercicio que hace parte del proceso de resocialización.

“Leer cada cuento escrito por las mujeres y sentirlo es revivir la vida, sus antepasados e imaginarios colectivos. Esto solo se logra con el paso del tiempo, deteniéndose a escuchar en silencio, a la orilla del camino, otras vidas, otros universos simbólicos que gritan ‘libertad’ en cada palabra, en cada acto, en cada relato, en cada historia”, fueron las palabras de Patricia Jerez Tello, delegada del Instituto del Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que hace parte de esta alianza con la Cárcel Distrital de Mujeres.

Puntos de Fuga: cuentos y relatos hacia la libertad es el resultado del trabajo y esfuerzo de más de 15 mujeres al interior del centro carcelario, quienes por más de un año se empeñaron en sacar este producto.

“La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, a través de la Cárcel Distrital, en alianza con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, han realizado un ejercicio que viene en curso desde el año 2021 hasta la fecha, este consiste en una tarea de lectura y escritura para empoderar a las mujeres que se encuentran custodiadas en el establecimiento carcelario, de valores, motivaciones para la vida, crecimiento personal, lo que se ha visto representado en la transformación de su pensamiento”, manifestó el director de la Cárcel Distrital de Mujeres, Amith Paternina Aguirre.

El proceso de construcción

Para la creación de los textos, estuvieron involucradas más 15 mujeres, algunas de ellas ya se encuentran libres, sin embargo, también fueron reconocidas como autoras por ser parte del proceso que ya cumple un año. “Las reconocemos como autoras también de los logros que hoy se vieron premiados en esta labor por el producto entregado a la cárcel, que es un libro que contiene todos los escritos que ellas realizaron y que hoy sirven como una evidencia de la labor que se llevó a cabo”, señaló Paternina Aguirre.

“De verdad estoy agradecida con Dios y mi docente porque me ha tenido mucha paciencia, ella explica muy bien las cosas, yo he aprendido mucho, ya leo y escribo, gracias por darnos esta nueva oportunidad. La vida me ha transformado, yo cuando salga de aquí ya seré otra persona, gracias a todos porque me ha cambiado mucho este tipo de actividades”, manifestó una de las internas, hoy autora de una de las historias del libro Puntos de Fuga.

Uno de los objetivos de esta actividad era darle importancia a las garantías de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y brindarles las herramientas para que una vez retornen a su sistema familiar, vayan con habilidades y destrezas. Esto con el fin de que obtengan un estilo de vida distinto.

“Ya tenemos un año de estar en este ejercicio, ha sido de buena práctica para nosotras porque todas no tenemos la misma oportunidad de leer, para mí es un placer estar aquí, esto me ha sido de mucho aprendizaje para la vida. Esto ha sido satisfacción para mí, me he vuelto a levantar, este año me gradúo de bachillerato. Me gusta leer porque es algo que nos motiva y nos saca de todas estas situaciones, yo no me creo lo que estoy viviendo, esto me hace sentir bien y me aleja de todos los problemas”, aseguró una de las escritoras.

Por el momento, se desconoce si las internas publicarán otro libro, sin embargo, continuarán en sesiones del club de lectura al que asisten y estarán trabajando sobre el libro Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez.