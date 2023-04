Secretaria del Interior de Cartagena asegura que el Concejo Distrital no respetó su derecho a la defensa

En la sesión del Concejo de Cartagena del pasado 12 de abril, un hecho particular tomó protagonismo en la sala. Se trata de que en medio de la intervención de dos cabildantes, lanzaron euros falsos para apoyar moción de censura a la secretaria del Interior.

El acto fue considerado de muchas maneras; para algunos se trató de una acción con osadía y para otros un total acto de burla, en este último grupo incluso estuvo la misma Ana María González, secretaria del Interior del Distrito de Cartagena y contra quien precisamente iba dirigida la protesta.

Billetes de euros eran de papel - Foto: Captura de video tomada de Instagram

Tras analizar los hechos ocurridos el pasado miércoles, la secretaria del Interior, solicitó por medio de un oficio la nulidad de la actuación de la sesión del 12 de abril de 2023, al considerar que no le fueron respetados los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, consagrados en la Constitución Política de Colombia.

Mediante la carta dirigida a Lewis Montero Polo, presidente del Concejo Distrital, González Forero manifestó las razones por las cuales considera que este procedimiento está viciado de nulidad. “El debate de control político del día 12 de abril de 2023 tiene origen en las proposiciones 014, 015, 017, 025 y 027 de 2023, y el debate encabezó el orden del día permitiéndose, inicialmente, que la suscrita presentara las respuestas al cuestionario inicial allegado con dichas proposiciones”, indicó en el documento.

Ana María González Forero - secretaria del Interior de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Sin embargo, según lo planteado en la solicitud durante el debate respectivo, algunos concejales formularon a la secretaria del Interior, Ana María González, y al gabinete preguntas y solicitudes que no estaban en el cuestionario inicialmente enviado.

Adicionalmente, señaló que el Concejo permitió la participación de invitados que presentaron temas ajenos al cuestionario, e incluso hubo preguntas e interrogantes hacia miembros del gabinete distrital, participaciones que provocaron respuestas las cuales no se les permitió refutar o contradecir, en ejercicio del derecho de defensa.

Tras los argumentos presentados, la funcionaria solicitó formalmente declarar nula la “actuación posterior a mi deposición ante la Honorable Corporación en la sesión del día 12 de abril de 2023, por cuanto no se me permitió ejercer mi derecho a ser oída sobre los temas ajenos al cuestionario inicialmente presentado y no se me permitió ejercer mi derecho a la contradicción y defensa”.

Concejo Distrital de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Según, la secretaria, lo ocurrido en la plenaria afecta “el debido proceso que debe respetarse en todas las actuaciones administrativas, tal como lo establece el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental”.

¿Cómo fue la sesión del 12 de abril?

SEMANA habló con Javier Julio Bejarano, quien junto a Mendoza lanzó los billetes, y le pidió que explicará en que consistía la protesta, a lo que este contestó que se trató de un acto simbólico que se suma a los constantes reclamos que han hecho para que la secretaria del Interior Distrital salga de su cargo por presuntas irregularidades.

“Junto con el concejal Sergio Mendoza hicimos un acto simbólico porque la señora Ana María González Forero, en el 2006 en el Congreso de la República, le lanzó en un acto simbólico, y por lo que en ese momento ella acusaba al ministro de Defensa, del señor Juan Manuel Santos, que luego fue presidente, de los falsos positivos, ella lanzó un huevo en el Congreso y hoy hicimos un acto simbólico con unos euros”, dijo Julio Bejarano.

A la izquierda el concejal Sergio Mendoza, a la derecha el concejal Javier Julio - Foto: Captura de video tomada de Instagram

El acto fue como una dosis de su propia medicina que ambos cabildantes quisieron darle a la funcionaria, señalándola a ella en esta ocasión de haber usado su poder dentro de su cargo para favorecer a la Fundación por la Educación Multimendisional (FEM), de la que ella es socia fundadora.

“Lo que se hizo a través de su poder para administrar estos recursos de un convenio, que debe ser de beneficio para la ciudad, y que a través de un presunto conflicto de intereses, ella utilizó repito todo su poder para participar de eso. Quisimos hacerle a ella ese acto simbólico para demostrar cómo se ha perdido la coherencia entre esa Ana María que fue activista y la Ana María que hoy es funcionaria”, anotó el concejal.

Documento firmado por 16 de los 18 participantes del debate - Foto: Suministrada a SEMANA

Con más de la mitad de los concejales a favor de iniciar con el proceso finalmente se estableció que se inicia la moción de censura y la Secretaría del Interior estará citada para el viernes 21 de abril para ser escuchada en descargo, la semana siguiente a esos descargos se estará votando dicha moción que definirá si la funcionaría continua o no en su cargo.