Atacan estación de Policía de La Playa, Norte de Santander, mientras se realizaba mercado campesino; la población corrió y se confinó

Un fuerte hostigamiento sufrió la estación de Policía del municipio La Playa de Belén, región del Catatumbo, Norte de Santander, este domingo 4 de junio.

El ataque armado se registró cuando se llevaba a cabo un concurrido mercado campesino en el parque municipal. Los asistentes al evento corrieron apenas empezó la balacera y se escondieron.

"La situación de orden público es insostenible, mientras el gobierno baja la guardia y promete impunidad a criminales", dijo la senadora María Fernanda Cabal sobre este hecho en su cuenta de Twitter.

Videos grabados por testigos dan cuenta de que, en medio de los disparos, los pobladores corrieron para refugiarse y ponerse a salvo en la parroquia San José del municipio.

Los momentos de tensión confinaron a la población mientras los uniformados que estaban en la estación resistían el ataque.

Afortunadamente, las balas no dejaron heridos de la fuerza pública ni en la población civil en La Playa.

Entre tanto, Enrique Gómez, excandidato presidencial y director del Partido Salvación Nacional, arremetió contra el Gobierno por este nuevo ataque contra la Policía.

“No acepto que este desgobierno siga dándole más ventajas a los narcoguerrilleros y genocidas del ELN. Ataque contra la Fuerza Pública, en medio de la población civil, en el municipio La Playa de Belén, Norte de Santander. La impunidad total en marcha”, señaló.

El ataque contra la estación de Policía aún no ha sido atribuido a un grupo armado en particular. No obstante, hay que recordar que en esta zona del país operan las disidencias de las Farc y el ELN.

“La Playa de Belén es, de lejos, el municipio más bonito de Norte de Santander, con un potencial turístico enorme. Lastimosamente, los violentos que se han enquistado en el Catatumbo insisten en hacer daño y evitar a toda costa que esta región pueda vivir en paz”, reflexionó un ciudadano tras el ataque a la estación de Policía.

Piden reinicio de diálogos

Ante este tipo de situaciones, los nortesantandereanos claman por el reinicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y del mismo modo generar la posibilidad de un cese bilateral al fuego con los diversos grupos armados.

Sin embargo, los defensores de derechos humanos en este departamento hacen un llamado especial ante las expectativas que se tienen una vez se logren restablecer estos diálogos, pues esperan que este proceso no sea como los anteriores.

“El Gobierno no puede cometer los mismos errores que se cometieron con las Farc, en el que su resultado fue una serie de violencia e incremento de cultivos ilícitos en la región. Si el ELN realmente tiene voluntad y quiere iniciar unos diálogos, deben ser ellos quienes manifiesten su voluntad en las regiones donde tienen control territorial, en términos del derecho internacional humanitario”, resaltó en SEMANA el defensor Diego Villamizar.

Así mismo, este veedor les pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

Además, recalcó que durante el año pasado se presentaron más de 100 acciones terroristas contra la Fuerza Pública en esta región, sin contar la masacre de los 10 soldados en el mes de marzo de 2023, por lo que pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas.