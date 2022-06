Índice de inseguridad en Cúcuta bajó según el Siedco, estas son las cifras

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el índice de inseguridad en la capital nortesantandereana bajó con relación al primer semestre del año anterior.

Esta tendencia a la baja se dio tras el trabajo que vienen adelantando la Alcaldía de Cúcuta, en articulación la con Secretaría de Seguridad Ciudadana y coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

Durante el Plan Integral San José, las entidades se encargaron de realizar patrullajes mixtos en acciones conjuntas de control y registro de antecedentes, así como también el plan requisa a vehículos y personas del común en puntos estratégicos de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, consideró que los patrullajes en territorios considerados de alta complejidad sirven para ubicar y salvaguardar la integridad de los habitantes, siendo estos puntos un foco importante para identificar a los delincuentes.

“Nuestras acciones contra el delito no paran, hemos declarado una lucha frontal contra la delincuencia. Desde la Alcaldía de Cúcuta brindamos al Ejército y la Policía todo el acompañamiento necesario por el bien y la seguridad de los ciudadanos”, aseguró el mandatario.

Según cifras del Siedco, el hurto a motocicletas disminuyó en 49 % y el hurto de carros en 34 %. Mientras que los delitos sexuales presentaron una disminución del 30 %, seguido del hurto a viviendas, con 20 % menos.

Así mismo, el hurto a comercios disminuyó a 34 %, el hurto a personas bajó 15 %, la violencia intrafamiliar 17 % y las lesiones personales 6 %.

Sin embargo, la percepción frente a este tema se intensifica en la ciudad, pues los cucuteños siguen manifestando que sienten miedo al momento de salir a la calle. SEMANA conoció el testimonio de uno de los conductores del gremio de taxistas, quienes han sido uno de los más afectados por la inseguridad en lo recorrido de este año, en el que desconocidos les han quemado diez taxis.

“Yo salgo con miedo a trabajar, yo no he podido comprarle el seguro a este carro contra todo riesgo, a mí me llegan a quemar el carro y a mí me tienen que quemar dentro de él, porque yo no voy a quedar vivo dentro de esta vida con una deuda tan grande”, manifestó.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez Ortiz, mencionó que junto a las autoridades policiales realizan todos los días, en diferentes sectores, la campaña denominada ¡Póngase Pilas!, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad de denunciar sobre cualquier delito.

“Con la realización de requisas, verificación de antecedentes y control de seguridad ciudadana, se busca lograr un impacto positivo con el fin de brindar seguridad y confianza a comerciantes y transeúntes en el centro de Cúcuta”, indicó el funcionario.

Así mismo, el secretario recordó que la modalidad delictiva más común se presenta en las entidades bancarias, por lo que recomienda a la ciudadanía a utilizar el acompañamiento gratuito de la Policía Metropolitana cuando se efectúen transacciones de grandes sumas de dinero.

“Es importante educar e informar a los usuarios de los bancos o entidades financieras a estar pendientes de acciones o movimientos sospechosos dentro y fuera de estas, además del control de vendedores informales o estacionamiento de vehículos y motos a las afueras de las mismas”, señaló Martínez.