Cúcuta: tres taxis quemados en menos de 12 horas; van nueve en lo recorrido del año

Atemorizado se encuentra el gremio de taxistas de Cúcuta tras la quema de tres taxis, hechos registrados en menos de 12 horas, entre la madrugada y la mañana de este viernes 13 de mayo. SEMANA conoció que, de ser necesario, bloquearían hoy mismo las calles de la ciudad en el marco de la visita de los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, como símbolo de protesta ante los casos de inseguridad.

En menos de una semana, delincuentes han quemado cuatro taxis en la ciudad; en total van nueve vehículos afectados por esta modalidad en lo corrido de este año. Los casos más recientes sucedieron en las últimas horas, a pesar de que las autoridades informaron la captura de tres personas que estarían vinculadas a estos hechos.

En alerta roja permanece el gremio ante los múltiples y recientes hechos, en los que los conductores han sido el blanco fácil de los delincuentes, quienes luego de prestar un servicio a la ciudadanía, los obligan a bajarse del carro para quemar el vehículo.

Los hechos más recientes se presentaron simultáneamente sobre las 9:00 de la mañana de este viernes, en la ciudadela La Libertad, en el barrio Aniversario II, donde uno de los vehículos se quemó por completo, mientras que el otro carro no logró ser incinerado en su totalidad.

Así mismo, en la madrugada de este viernes 13 de mayo, sobre la medianoche, delincuentes volvieron a prenderle fuego a un taxi; en esta oportunidad, un sujeto armado llegó hasta el sector residencial Torres de Cormoranes, ubicado a la altura del Anillo Vial Occidental.

El delincuente llegó hasta el parqueadero de esta zona, donde el vehículo de placas THZ-745 se encontraba estacionado y, posteriormente, esta persona empapó de gasolina la parte delantera. De inmediato, los celadores del sector se percataron de lo sucedido y alertaron a la comunidad del conjunto residencial.

Por fortuna, los habitantes acudieron al llamado de emergencia y lograron sofocar las llamas, evitando que el taxi fuera consumido totalmente por el fuego. SEMANA pudo conocer que los celadores persiguieron al responsable de estos hechos, pero logró escapar.

Ante estos hechos, el presidente del Sindicato de Taxistas de Cúcuta (Astans), Juan Carlos Bastos, le aseguró a SEMANA: “No sabemos por qué circunstancias nos está pasando esto, ya llevamos nueve taxis quemados y un conductor desaparecido desde hace más 15 días”.

Conductores inseguros

En el grupo de WhatsApp del gremio de taxistas, los conductores han expresado su preocupación y temen por lo que pueda ocurrir tras estos hechos delincuenciales que atemorizan a la comunidad en general. Además, han convocado el cierre de las principales calles de la ciudad de Cúcuta con el objetivo de que las autoridades les den una respuesta contundente.

En una de las voces de angustia de los conductores se escucha decir: “Yo no sé qué estamos esperando, ¿que nos quemen vivos o qué? Ya es hora de bloquear las calles, porque no hay de otra”.

Otro conductor expresó: “Esto ya es preocupante, nueve móviles quemados, están atentando contra nuestro patrimonio, contra nuestro derecho al trabajo (...) Nueve familias en calamidad absoluta porque sus carros han sido quemados, el ingreso de la familia quizá sea este medio”.

“Yo salgo con miedo a trabajar, yo no he podido comprarle el seguro a este carro contra todo riesgo, a mí me llegan a quemar el carro y a mí me tienen que quemar dentro de él, porque yo no voy a quedar vivo dentro de esta vida con una deuda tan grande”, manifestó uno de los conductores del gremio.