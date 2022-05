Más de una semana lleva desaparecido un taxista en Cúcuta

Los casos de inseguridad se siguen presentando en la ciudad de Cúcuta y el gremio de taxistas se han visto mayormente afectado.

Además de quemarles sus vehículos en cinco oportunidades, durante lo recorrido de este año, una nueva desaparición contra uno de sus compañeros los tienen preocupados.

Desde el pasado sábado 23 de abril, se encuentra desaparecido el taxista identificado como Jhon Jairo Méndez Fernández, junto con su vehículo, un Chevrolet Sail, de placas WDN 413, que pese a operativos de búsqueda en la ciudad; las autoridades no han dado con su paradero.

Este lunes 2 de mayo, se cumplen nueve días desde que Jhon Méndez dejó de comunicarse con sus familiares, amigos o conocidos, según cuenta la esposa del taxista desaparecido.

Ella asegura que Méndez la llevó hasta su lugar de trabajo (un supermercado) y el último mensaje que recibió de su pareja fue cuando ella publicó una foto en WhatsApp, donde él le escribió “yo te amo”, sobre las 5:00 de la tarde de ese sábado y ella le contestó a las 9:22 de la noche, pero ya no le llegaban los mensajes.

Desde entonces, esta mujer, quien ya puso las respectivas denuncias en la Sijín de la Policía, se encuentra consternada y en completa zozobra al no saber nada del paradero de su esposo. Además en su desespero, ha recorrido las calles de la ciudadela La Libertad (sector en donde está ubicada su residencia), hasta altas horas de la noche, preguntando si lo han visto.

Lo único que pudo conocer por parte de uno de sus compañeros taxistas, fue que Jhon iba a hacer una carrera en un centro comercial cerca del Parque Nacional, sobre las 7:00 de la noche de ese sábado 23 de abril y no lo volvieron a ver.

Además, la mujer cuenta que Méndez llevó a la exsuegra al Centro Comercial Ventura Plaza, ubicado sobre la Diagonal Santander, según ella lo escuchó que iba a recoger a una clienta en la calle 9 entre avenidas 4 y 5 del centro de Cúcuta.

“He escuchado rumores de personas que lo ven en un lado o el otro, pero nada concreto son solo conjeturas, yo hasta me acerqué al centro comercial preguntando si podía ver cámaras de seguridad para corroborar que si llegó al lugar, pero no me dejaron ver”, manifestó la angustiada esposa al Diario La Opinión.

Por otra parte, la mujer recordó que en Semana Santa, su esposo le había comentado que un carro oscuro lo habría perseguido durante varias calles del barrio La Libertad hasta llegar a la avenida Los Libertadores, donde finalmente lo perdió de vista. Aunque ella dice que pude que sea una casualidad, pero a los pocos días sucedió su desaparición.

Asimismo, algunos familiares que viven cerca de donde queda ubicada la casa de Méndez, aseguran ver pasar unas camionetas que frecuentan transitar tres veces por día, manifiestan que cuando el vehículo pasa por la casa del taxista disminuye la velocidad como si estuvieran observando algo, cosa que se les hace muy sospechoso a ellos.

“Por ahora solo queda esperar que avance la investigación y todas estas sospechas ya están en conocimiento de las autoridades. Lo último que hice fue preguntarle a un uniformado que es un amigo cercano, si podía seguir el rastro de alguna forma, y me aseguró que la última vez que el celular de mi esposo dio una señal de GPS fue en Villa del Rosario, pero no pudo conocer qué lugar exactamente”, comentó la esposa de Jhon.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Taxistas en Norte de Santander, Juan Carlos Bastos le planteó a sus compañeros realizar una una marcha pacifica en la ciudad, con el objetivo de visibilizar este caso, pidiendo información sobre el paradero de Jhon Méndez. Por ahora, se espera que en los próximos días se lleve a cabo una reunión con la Policía Metropolitana para conocer los avances del hecho.