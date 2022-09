Líder social de víctimas del Catatumbo fue amenazado de muerte

La inseguridad sigue atemorizando a los que defensores de derechos humanos en el departamento de Norte de Santander. Pues una nueva amenaza de muerte recibió recientemente un líder de víctimas de la región del Catatumbo.

Se trata de Olguín Mayorga, líder social y representante legal de la Asociación Nacional de Integración de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, quien denunció a través de sus redes sociales que nuevamente fue amenazado.

Ante esta situación, SEMANA se comunicó con este defensor, quien solicitó reforzar su seguridad debido a que han sido constantes las amenazas que ha recibido, aparte de presentar tres desplazamientos forzados y un atentado terrorista.

“Hace algunos años, cuando era vicepresidente de la Asociación, tuvimos inconvenientes con los grupos al margen de la ley, por el trabajo social que venimos haciendo, cuando fui candidato al Senado el año pasado también recibí las mismas amenazas y ahora como presidente de esta Asociación sigo recibiendo este tipo de amenazas”, puntualizó el líder.

De acuerdo con lo que argumentó este líder, es que la mayoría de inconvenientes que ha presentado es porque hay grupos de personas con los que él no comparte los mismos criterios, específicamente con ciertas comunidades donde es bastante complico en temas de orden público, como es el caso de la región del Catatumbo.

“Nosotros venimos haciendo un trabajo tan parcial, contundente en las regiones, peor lo que pasa es que se vislumbra también una parte como si fuera un celo político, porque para nadie es un secreto, que aquí se mueven muchas masas y lo único que se busca es el bienestar general de las víctimas del conflicto armado”, señaló Mayorga.

A raíz de todo esto, este defensor presenta ante el Estado tres desplazamientos forzados y un atentado terrorista en el año 2020; adicional, a principio de este año recibió una amenaza donde fue declarado objetivo militar y a la fecha sigue pasando por esta situación.

“Es bastante preocupante porque si no se salvaguarda mi vida, quien soy defensor de derechos humanos y líder social, es bastante complica. Estoy radicando la denuncia ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, aseveró el representante de la Asociación.

Por su parte, Mayorga, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la UNP, con el fin de que se le brinde las garantías necesarias donde, según mencionó, solo cuenta con un hombre de seguridad de protección y un chaleco antibalas.

“Esto no me permite ejercer mi función como líder social y representante de la Asociación, yo actualmente estoy radicado en la ciudad de Cúcuta y vemos que es una persecución muy fuerte que tenemos, es así que en cualquier momento nos puede suceder algo que esperamos que así no sea, porque en este país tiene que parar la masacre de líderes sociales”, recalcó el defensor.

Alcaldes del Catatumbo amenazados

Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos días cuatro alcaldes de municipios de Norte de Santander han solicitado trabajar fuera del territorio tras las amenazas que han recibido presuntamente de grupos criminales que delinquen en la región del Catatumbo.

Aunque la entidad no detalló cuáles son los mandatarios que se encuentran bajo amenazas, se conoció que desde el 6 de junio, el alcalde del municipio de la Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez García, solicitó por recomendación de las autoridades seguir con sus funciones desde la ciudad de Cúcuta.

Ante este escenario, la Defensoría solicitó a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) avanzar en la revisión de estos casos y fortalecer las medidas de protección. Así como también pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos para contener esta situación y prevenir hechos que lamentar.

“Es preocupante la situación que se viene presentando en la región, nuestros equipos en territorio han escuchado a los mandatarios locales en declaraciones privadas, a la vez que adelantan permanente acompañamiento a sus familiares”, mencionó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.