Catatumbo

Ofrecen recompensa de $200 millones por secuestradores de cinco policías en Tibú: “Regresaban de permiso de fin de año”

El director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, rechazó lo sucedido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 11:44 p. m.
El director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano.
El director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por medio de un trino, el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía, condenó el secuestro de cinco uniformados en Tibú, Norte de Santander, y ofreció 200 millones de pesos por los responsables.

“Condenamos con absoluta firmeza el secuestro de cinco policías en Tibú, Norte de Santander, quienes regresaban de su permiso de fin de año para reincorporarse al servicio. Este repudiable hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, sino también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”, dijo el uniformado.

El oficial, además, aseguró que se activaron “todas las capacidades operativas e interinstitucionales, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar la pronta y segura liberación de nuestros compañeros”.

Además, indicó que quien suministre información que permita dar con su paradero y lograr su liberación podría hacerse a una recompensa de hasta 200 millones de pesos. “¡Absoluta reserva! Hacemos un llamado urgente y categórico a respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Nada justifica el secuestro. Nada justifica atentar contra la dignidad humana ni la paz del país”, puntualizó.

Cúcuta

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

Cúcuta

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

Cúcuta

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

Cúcuta

Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

Nación

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Cúcuta

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Nación

Tras fugarse de peligroso retén del ELN, policía alertó el secuestro de cinco compañeros en Norte de Santander

Cúcuta

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Cúcuta

Combates entre el Ejército y las disidencias dejan un soldado muerto en el Catatumbo

Los cinco policías fueron secuestrados esta madrugada del martes, 6 de enero, en inmediaciones del peaje Peralonso, cuando tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que se movilizaban en motos, realizaron un retén ilegal.

ELN se “solidariza” con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro: este es el mensaje del Comando Central

Los guerrilleros obligaron a descender a todos los pasajeros y les revisaron los teléfonos celulares, logrando la identificación de los cinco uniformados que terminaron secuestrados y de quienes —por el momento— se desconoce su paradero en esa región que limita con la frontera venezolana.

El subintendente Jhon Freddy Gómez, subcomandante de la Subestación Tres Bocas, evadió el retén de los subversivos y alertó a las autoridades sobre lo que había sucedido.

Los policías secuestrados son los patrulleros José Carrillo, Carlos Barrera, Edwin Manosalva y Ramón Coronel, quienes hacen parte de la Subestación Petrolea; y el último uniformado es el patrullero Daniel Granada, integrante de la Subestación de Policía Tres Bocas, en Tibú.

Más de Cúcuta

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.

Ofrecen recompensa de $200 millones por secuestradores de cinco policías en Tibú: “Regresaban de permiso de fin de año”

Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta.

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

PMU desde Cúcuta tras la captura de Nicolás Maduro

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

Dubán Villamizar, periodista de SEMANA.

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Así quedaron algunas casas destruidas tras los enfrentamientos que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra.

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Noticias Destacadas