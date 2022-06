Van más de 116.000 estudiantes beneficiados por el PAE en Norte de Santander

El programa del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que dio inicio en el municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, ha sido bien recibido en los otros 38 territorios del departamento, donde también se adelanta la transición a comida caliente transportada en los diferentes establecimientos educativos.

Según la Gobernación, el PAE ha venido avanzando en este zona en relación con la operación del programa desde el primer día del calendario escolar sin contratiempos, esto con el objetivo de llevar a cabo un proceso organizado en los municipios, beneficiando a un total de 116.427 estudiantes.

Es importante resaltar que 427 estudiantes son beneficiarios de la Institución Etnoeducativa U´wa Izqueta Segovia, la cual hace parte la comunidad del pueblo indígena U’wa, asentado específicamente en las zonas de Toledo y Chitagá.

Así mismo, en lo que corresponde al pueblo Indígena Motilón Bari, según datos oficiales se atiende de igual manera el 100 % de los niños matriculados bajo la modalidad de almuerzo preparado en sitio, para un total de 797 estudiantes que corresponden a la matrícula oficial registrada en Simat.

De acuerdo a la Gobernación, la operación se ha garantizado “dando cumplimiento a cada uno de los parámetros establecidos en la normatividad correspondiente”, incluidos los protocolos y procedimientos de cada una de las etapas y procesos requeridos, principalmente desde el componente técnico.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, dijo que está comprometido con este proyecto, pues a la fecha “la inversión que ha realizado la Gobernación, con un valor de 8.000 millones de pesos, permitió mejorar de manera significativa las condiciones en la preparación y consumo de los alimentos por parte de los beneficiarios, se ha logrado realizar el suministro al 100 % de las sedes que cuentan hoy con la modalidad de almuerzo”.

De igual forma, se han hecho apertura de nuevos comedores escolares, entendiendo que los elementos de menaje y equipos suministrados corresponden a los de mayor necesidad y uso para la prestación del servicio, así como lo son: neveras, congeladores, estufas, licuadoras industriales, mesas, sillas, entre otros insumos propios para la operación del programa.

En este aspecto, los municipios de Salazar, Arboledas, Cucutilla y Bochalema vienen avanzado en la planeación, operación y puesta en marcha de esta nueva modalidad de atención, permitiendo ejecutar este programa en aquellos establecimientos educativos que no cuentan con la infraestructura o comedor escolar dentro de sus instalaciones, resaltando que esta situación en adelante no será un motivo para que los niños no logren ser beneficiarios de la modalidad de almuerzo, pues con esta nueva metodología de operación los alimentos son preparados de manera externa y trasladados hasta la sede educativa para su consumo.

Adicionalmente, en lo que corresponde a la operación PAE 2022, se hace necesario resaltar el esfuerzo que la gobernación ha realizado apuntando a mejorar la vinculación laboral del personal manipulador de alimentos, donde aproximadamente 2.000 madres cabeza hogar hoy ya se encuentran vinculadas al programa logrando garantizar condiciones laborales dignas, dada su ardua labor.

Por otra parte, el programa seguirá impulsando todo un proceso de capacitación y de formación al personal como rectores y directores, orientando los mecanismos que se deben utilizarse para hacer un correcto manejo de todo el proceso. Así mismo, se atiende lo que tiene que ver con las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, esto con el propósito de dar atención y garantizando la no afectación del servicio dirigido a cada uno de los niños de manera diaria.