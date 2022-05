Video | Mujer fue acosada sexualmente por un motociclista en plena vía pública en Manizales

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que un hombre a bordo de una motocicleta Discovery se acerca lentamente a una mujer para tocarle los senos. La víctima caminaba en compañía de su hijo, menor de edad, a quien había recogido del jardín infantil.

El hecho se registró el pasado jueves, a las 3:30 de la tarde en las calles de La Enea, Manizales. La mujer se mostró molesta ante la situación por lo que de inmediato manoteó al conductor.

“Iba caminando y sentí que una moto Bajab Discovery venía detrás. Siguió derecho y en la esquina paró y se quedó mirándome. Pensé que buscaba una dirección o que era un domiciliario. Luego se vino hacia mí, se acercó mucho, pasó despacio por mi lado y me tocó los senos”, narró la afectada, según el medio La Patria.

La mujer informó que ya hace los trámites correspondientes para la denuncia. En el video no se logra identificar las placas de la motocicleta.

“Quedé en shock, me sentí vulnerable, lo insulté y siguió como si nada. No sabía si compartir esto, sentía pena, me pregunté si era mi culpa, si no debí pasar por esa calle. En mi casa me dio ataque de pánico y ansiedad”, agregó la víctima.

De acuerdo con el Observatorio de Violencias de Manizales, el tipo de violencia que más se ha presentado en el transcurso del año 2022 es la violencia psicológica. Del porcentaje total, un 88,89 % de las víctimas son mujeres.

La Alcaldía de Manizales dispuso de un espacio especial para atender a las mujeres víctimas de abuso, ubicada en la calle 49 No. 26-46, Casa de Mujeres Empoderadas; allí se presta atención psicosocial, con el fin de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicológicos, sociales y los impactos a la integridad moral de las víctimas.

Además, la Secretaría de la Mujer brinda asesoría jurídica en el Consultorio Morado a través de la línea 310 224 6648, también habilitada con WhatsApp, donde podrá denunciar todo caso de abuso.

Médico que habría abusado de una paciente en hospital fue capturado

Una investigación de la Fiscalía reveló lo que sería un caso de abuso sexual en contra de una joven de 26 años de edad en condición de discapacidad y cuyo victimario, según el proceso, es un médico especialista en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Los investigadores recibieron una denuncia que advertía de un caso de abuso sexual a una paciente mientras asistió a una cita médica. La víctima fue atendida en el centro médico por la persona ahora judicializada. Tras un operativo, la Fiscalía capturó al supuesto responsable por el delito de acceso carnal abusivo en persona incapaz de resistir.

El presunto victimario fue identificado como Néstor Coutin Roykovich, y la Fiscalía junto con la Policía Nacional logró su captura y posterior judicialización ante jueces de control de garantías. Coutin Roykovich sería el presunto responsable de abusar de una paciente en un hospital de Suba.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Néstor Coutin Roykovich, un médico especialista que habría abusado de una de sus pacientes, de 26 años, en una clínica de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá”, dijo José Manuel Martínez, director Seccional de Fiscalías Bogotá.

En audiencias concentradas, la Fiscalía presentó el material probatorio en contra de este médico, señalándolo del abuso sexual a una paciente suya. Los investigadores recaudaron declaraciones y exámenes médico-legales que determinaron cómo, efectivamente, hubo un abuso.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que la víctima, quien padece de diversas discapacidades, llegó al lugar a cumplir una cita, el pasado 21 de enero. Al parecer, esta situación fue aprovechada por el galeno para agredirla sexualmente”, señaló el funcionario de la Fiscalía.