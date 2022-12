Alcalde Quintero arremetió contra constructores de Continental Towers: “Otro símbolo de la corrupción”

Entre las 9:00 y las 11:00 a.m de ese jueves se presentarán cierres viales en zonas aledañas a esta estructura, debido a la implosión.

A propósito de la implosión del abandonado y deteriorado edificio Continental Towers en El Poblado, el próximo 8 de diciembre a las 10:00 de la mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a arremeter contra los constructores y responsables de este edificio. Se trata de Lérida CDO, la misma responsable del desaparecido Space que dejó 12 personas muertas.

“Vamos a cerrar una página de esa clase política que estaba desviando el camino, que estaba mal gobernando, que estafó a muchos ciudadanos, que mató gente por bajar la calidad de los materiales, de los aceros. Esta Medellín se va a poder sentir orgullosa de su infraestructura, ya hay controles más fuertes sobre los edificios que se construyen en la ciudad porque de todos esos errores se aprende”, dijo el alcalde.

Continental Towers, otro símbolo de la corrupción que tuvo esta ciudad por años, será implosionado el 8 de diciembre. pic.twitter.com/Ovaoc5MOyw — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 6, 2022

A este edificio que fue construido por la CDO se le suman otras nueve edificaciones con fallas estructurales. Esto son los también llamados ‘edificios enfermos’, que tienen en un calvario a sus propietarios, quienes en su mayoría se endeudaron para cumplir el sueño de tener vivienda propia; asimismo, a los vecinos de cada una de las estructuras, por el temor de que se vengan encima, como ocurrió con el demolido edificio Space, a pocos metros del Continentals Towers.

Cabe recordar que, entre las 9:00 y las 11:00 a.m de ese jueves, se presentarán cierres viales en las zonas aledañas a esta estructura ubicada en el sector de las Palmas. Además, los vecinos tendrán que salir de sus casas mientras se realiza la implosión.

“No podrán volver inmediatamente, se calcula que tendrán que estar por fuera al menos cinco horas. Y para el caso de Interclub, antes de volver, el equipo del Dagrd revisará que la explosión no haya causado ningún daño particular sobre el edificio y por eso, ellos no pueden volver ese mismo día y tendrán que esperar un par de días más”, agregó el mandatario.

Y es que después de nueve años de pesadilla, por fin van a derrumbar el abandonado y deteriorado edificio Continental Towers en El Poblado de Medellín. Específicamente, a las 10:00 de la mañana del próximo jueves, 8 de diciembre de 2022, la empresa contratista Atila detonará los explosivos con apoyo del Ejército Nacional.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Antioquia, el pago de esta labor a Industria Militar (Indumil) ya se realizó y está todo listo para la implosión. La entidad precisó que, por protocolos de seguridad, los explosivos llegarán a principios de semana a Continental Towers para ser cargados, proceso que dura entre dos y tres días.

Este proceso había iniciado con la perforación, que ya finalizaron, y en este momento se adelanta el recubrimiento de las columnas para evitar proyecciones de material al momento de la detonación. Además, se realizaron todas las actas de vecindad en las edificaciones vecinas.

Laura Duarte, directora del DAGRD, expresó que, luego de agotar todos los trámites con el Ejército Nacional e Indumil, no fue necesario el transporte helicoportado de los explosivos porque en la ciudad había la cantidad solicitada. Para la implosión se utilizarán entre 250 y 300 kilos de indugel, 250 unidades de detonadores eléctricos y 3.500 metros de cordón detonante.

“Bajo el marco de calamidad pública, hemos adelantado en tiempo récord todos los trámites administrativos para que al día de hoy podamos tener fecha de implosión el 8 de diciembre. Agradecemos profundamente al Ejército Nacional, quien nos ha apoyado y colaborado en todas las gestiones pertinentes frente a la utilización de los explosivos. Asimismo, extendemos el agradecimiento a todas las dependencias de la Administración Distrital que nos han apoyado, en especial a las secretarías de Movilidad, Seguridad, a la Policía Nacional, y al permiso que otorgó la Aeronáutica Civil”, explicó Duarte.

Es importante precisar que ese día realizará la evacuación preventiva de unidades como Altos de El Poblado, Casa Milano, Living y Yerbabuena. Ese proceso inicia tres horas antes y, una vez baje la nube de polvo, los expertos de Atila harán una verificación para establecer que las condiciones estén dadas para el regreso de las personas a sus viviendas de manera segura y escalonada.

“Posterior a la implosión, entrará el Cuerpo de Bomberos para mitigar el material particulado y a los 15 minutos ya no habrá polvo. Luego ingresará personal de Atila para revisar cómo quedaron las estructuras y entrará maquinaria pesada, si hay material de escombro que haya quedado en las vías, para despejar la vía habrá un equipo de la empresa”, expresó Hernán Valdivieso, gerente de Atila Implosiones.

Por otro lado, con los habitantes de Interclub, quienes están evacuados actualmente de manera preventiva, coordinarán también un regreso seguro a sus viviendas en articulación con la administración de la urbanización.

¿Por qué se estaba viniendo al suelo este abandonado edificio?

Este edificio era el sueño de cientos de personas que invirtieron sus ahorros, pero desde 2013, cuando dieron orden de desalojo por fallas estructurales, se ha convertido en ruinas y refugio de habitantes de calle y personas desconocidas que vieron la oportunidad de irse robando materiales y demás elementos a punta de martillazos. También como refugio para pasar las noches.

Vecinos de la abandonada edificación aseguran que el problema no solo era la inseguridad de la zona, sino por la desvalorización de sus propiedades hasta en un 40 %, teniendo en cuenta que es una de las zonas más exclusivas de Medellín.