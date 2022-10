Aparatoso accidente: tres heridos de gravedad dejó choque entre un bus y camioneta en Antioquia.

Un aparatoso accidente se registró en el alto de Matasanos, entre dos vehículos y un bus que cubría la ruta Medellín - Don Matías. Los conductores de los vehículos particulares resultaron gravemente heridos, así como tres de los pasajeros del bus, quienes fueron trasladados al hospital de este municipio.

Fuerte accidente de tránsito subiendo a matasano. Colisión de bus con vehículo particular, paso a un solo carril. pic.twitter.com/oFhC7HX2FP — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 7, 2022

Por otra parte, el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento, coronel Fabio Sierra, reportó normalidad en los seis ejes viales del departamento.

“Contamos con 24 áreas de protección y control. Además, con una capacidad instalada de más de 400 uniformados. Recomendamos no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, se debe hacer una revisión previa del vehículo antes de iniciar el viaje y no consumir bebidas embriagantes”, sostuvo Sierra.

En otros hechos, resultó lesionada una persona tras un fuerte choque, donde estuvieron involucrados cinco vehículos en la autopista Medellín - Bogotá km 39, jurisdicción del municipio de Rionegro.

Carros que se quedan sin frenos

No paran los graves accidentes por volcamiento de vehículos que se quedan sin frenos en el Valle de Aburrá. Esta vez, en la mañana del 25 de septiembre, se registró un incidente en el kilómetro 36+300, sector la aldea, muy cerca al túnel de Occidente, donde según la Secretaría de Movilidad de Medellín, un tractocamión se quedó sin frenos y arrasó con varios vehículos, provocando una escena desastrosa en la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia.

Personal de Bomberos que atendió el incidente vial informó que fueron dos personas fallecidas, el conductor y su acompañante. “No han podido sacar a ese señor del vehículo”, relató uno de los testigos en medio del angustiante momento.

“Qué es esto tan horrible, el tractocamión se quedó sin frenos, virgen santísima”, relató una de las ciudadanas que se dirigía a Santa Fe de Antioquia.

En los videos de varios transeúntes se observa la dimensión de la emergencia: vidrios regados por todo lado, partes de los vehículos aplastadas, carros arrumados y los alimentos que llevaba el vehículo que se quedó sin frenos tirados en medio de la carretera.

En otro video se mostró otro de los momentos angustiantes que vivieron varias personas que se dirigían a municipios del Urabá antioqueño y Santa Fe de Antioquia. Allí, en medio de la desesperación, esperaban con ansias que llegarán rápidamente los organismos de rescate y las ambulancias.

Este hecho se suma a los 26 incidentes vehiculares que atendió el Dagrd del 17 al 23 de septiembre, en los que resultaron 34 personas lesionadas y más de 181 personas que han perdido la vida. Desde la Secretaría de Movilidad, recomiendan a los usuarios de la Vía Nueva al Mar tomar vías alternas, agentes de tránsito y personal de la concesión realizan contraflujo en el lugar del incidente en la calzada oriente-occidente para garantizar la movilidad.

Piques ilegales en Antioquia

Los piques ilegales han sido una práctica que a diario se ven por las vías de los municipios, donde las personas que se arriesgan a la adrenalina ponen en peligro sus vidas, muchas veces sin protección, pero además someten a los demás transeúntes que van a sus costados. Por ejemplo, en Medellín, uno de los sitios concurridos para esta práctica es la avenida Las Palmas, en El Poblado, donde cientos de personas se aglomeran y prácticamente se adueñan de la vía para realizar dicha práctica, pese a los operativos y controles de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con las autoridades de tránsito en Medellín, durante 2021 se impusieron más de 1.500 comparendos por esta modalidad y este año ya van más de 200. Por otro lado, la Gerencia Vial del departamento de Antioquia a julio señala que este año ya iban 458 muertes en accidentes viales y cerca de 962 lesionados.