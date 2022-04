Burger Master en Medellín: estos son los restaurantes participantes

Hasta el próximo domingo 1 de mayo, los habitantes de la capital antioqueña podrán deleitarse con una amplia variedad de hamburguesas que están disponibles en los más de 40 restaurantes que hacen parte de la quinta edición del Burger Master en Medellín.

Ante este importante evento, su creador Tulio Zuloaga, mejor conocido como Tulio Recomienda, explicó: “no es una oferta. Es una competencia entre las mejores hamburguesas y los comensales serán parte del jurado”.

Para esta edición, las hamburguesas tendrán un costo de 14 mil pesos en todos los restaurantes que están participando. Cabe mencionar, que si se quiere el producto en combo, tanto las papas como las gaseosa serán cobradas de manera adicional y tendrán un costo de $3.000 y $4.000, respectivamente. Se prevé que en medio de este concurso se vendan alrededor de dos millones de hamburguesas.

Los restaurantes

Estos son son los establecimientos comerciales del occidente de Medellín que participan en este festival gastronómico para definir las mejores hamburguesas del país.

Cerdología; Rebeca; Burrata Artesanal; Jucy Lucy; Fogata al Carbón; The Grill Station; Barrio Burguer; Black Pepper; Fugitivo; La Gustela; The Jungle Burger; Office Burguer; BGR; Pigasus; MBC; Alta Gracia; Barbacoa; Classic Dinner; Calisto; Sport Town; Bizzaro; Lardón; Animal Cocina; Tremenda Burger; Bunker Burger; Cashesudas; La liberty; RAJ Burger; Butacos; Vipig; Cochon Grilll; Dynasty Burguer; Hierbabuena Cool; Tastys; Squad; Rocksteady Burguer; Burger Grill; Más Finca; Gurban; Porko; Trip Burger.

Tulio aclara que se venderá una hamburguesa por comensal y que no se harán pedidos en masa. “Se servirán por comensal una hamburguesa o las hamburguesas de su grupo acompañante. Es decir, no despacharemos grandes pedidos para empresas ni instituciones, pues es un evento no corporativo, y la idea es que se puedan evaluar las hamburguesas en su entorno original para que tu votación no se vea afectada. Es decir, si van uno, tres, cinco, ocho, 10 comensales, se les despachará igual número de hamburguesas”.

Tras la ausencia por dos años de pandemia, el Burger Master viene recargado bajo el lema “Colombia es nuestra inspiración”.

Este festival gastronómico estará presente en 20 ciudades y más de 200 establecimientos que esperan aumentar sustancialmente sus ventas. Para el año 2019 participaron en 13 capitales, donde se vendieron 2,08 millones de hamburguesas en una semana, lo que representa 28.000 millones de pesos, según indicó el influenciador.

¿Cómo votar por su favorita?

Tulio reveló que los comensales serán parte del jurado calificador y la votación será realizada a través de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Así es el paso a paso para votar.

1. Tomar una foto de la hamburguesa que deguste y publicarla en las mencionadas plataformas digitales con #burgermasterco y el nombre del restaurante.

2. Al finalizar el concurso, entre el 1 y 15 de mayo, el comensal deberá publicar en sus redes sociales la hamburguesa favorita o las cinco favoritas. Nuevamente deberá usar el #burgermasterco.

3. Una vez hecho este procedimiento quedará registrado el voto; sin embargo, hay que recordar que el perfil social debe estar público durante el Burger Master y hasta el 15 de mayo para que el voto pueda ser contabilizado.

“La invitación es a disfrutarlo y como consejo a que compartan. Ojalá vengan de a cuatro y se vayan para la siguiente, porque lo que queremos es que de verdad puedan probar y votar con justicia”, indicó Tulio Recomienda.