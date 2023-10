Cara a cara entre Daniel Quintero y el conductor que señala de agredirlo: “Él quiso hablarlo por teléfono”

Así lo manifestó: “Él quiso hablarlo por teléfono. Pero yo le dije que lo hiciéramos personalmente. Entonces quedamos de vernos ahorita. Para mí es muy importante que él reconozca mi cara, se acuerde que nos dimos la mano y que no pasó a mayores”.

Betancur le pedirá que, si está dentro de las posibilidades, comparta el video completo del incidente dado que el automotor no lo habría tocado ni mucho menos intentó llevárselo por delante, tal como lo sugirió Quintero Calle el pasado domingo en su cuenta de X.

Ese día, el exalcalde sorprendió con la noticia al país : “Lo que hizo esta Toyota es grave. No solo me aprisionó, sino que luego aceleró, a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo. Nada sirvió”. De inmediato se encendieron las alarmas.

Incluso, la queja llegó hasta oídos del presidente Gustavo Petro, quien alegó en sus redes sociales: “Le pido a la Fiscalía investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde de Medellín. La disputa política no debe ser llevada a la violencia”.

La versión de Daniel Betancur

Daniel Betancur: La camioneta no lo tocó. Fue un incidente de tránsito normal que, después, se tergiversó.

Daniel Betancur: Yo iba para la casa de mi suegra que vive en el barrio Castilla. Vamos por una calle muy estrechita y, evidentemente, está llena de policías y gente de él. Muy difícil de maniobrar y de mucho cuidado. Cuando llego a la esquina donde fue el incidente, tengo que voltear a la izquierda. Voy mirando para la izquierda para poder voltear y el señor se me atraviesa por la derecha. Y queda entre el taxi y el carro mío.

SEMANA: Quintero dijo que “no solo me aprisionó, sino que luego aceleró”. ¿Qué pasó después?

Daniel Betancur: Él se me acerca a mi ventanilla, yo bajo el vidrio, me entrega el volante, le pregunto cómo está y dice que todo muy bien, que va a seguir haciendo la campaña (…). Nos damos la mano, el escolta está detrás y yo sigo mi camino, caminando normalmente.

Daniel Betancur: A mí me gustaría que se revele el video donde él y yo nos damos la mano porque él está diciendo que no nos dimos la mano y que yo le subí la ventanilla. Lo que yo hago es recibirle el volante y preguntarle que cómo está. Nos dimos la mano. Es un gesto de que el señor no está mal. Si estuviera mal, pudimos haber llamado a la ambulancia, los bomberos o a los paramédicos.