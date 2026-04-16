Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se va de frente contra designación de Daniel Quintero como superSalud: “Desvergonzados”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó con nada al referirse al nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro. El mandatario paisa señaló que son “desvergonzados” por la persona que colocaron en este cargo.

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“Recordemos cómo recibimos a Medellín el 1 de enero de 2024. El abandono total era solo un reflejo de la corrupción de la anterior alcaldía. De los que se robaron a Medellín. Hoy Petro le entrega la salud de los colombianos. Desvergonzados”, dijo el mandatario.

En la misma red social, Gutiérrez precisó: “De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de superSalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron”.

El alcalde indicó que esta designación no solo es un insulto para Medellín, sino para todo un país que hoy atraviesa una grave crisis en el sistema de salud.

“Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo. Estas personas deben estar en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo”, agregó.

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Gutiérrez recordó la imputación por corrupción que tiene Daniel Quintero por sus presuntas actuaciones cuando fue alcalde de Medellín.

“Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia. Ese tipo ya está imputado y está en etapa de juicio por corrupción. Lo cierto de todo esto es que Petro realmente de lo único que sabe es rodearse de bandidos y premiar a los peores criminales”, finalizó.

En Colombia, las críticas de diferentes sectores no se han hecho esperar tras la llegada de Quintero a este puesto que vigila las entidades de salud en todo el territorio nacional.