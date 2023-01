Hombre fue detenido en Medellín con $1.100 millones en efectivo

Un insólito caso se presentó en la capital del departamento de Antioquia, donde las autoridades capturaron a un hombre identificado como Diego Fernando Orozco, quien portaba $1.100 millones en efectivo.

Esta persona fue capturada en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero del barrio Robledo, en la ciudad de Medellín, mientras transportaba en un morral lleno de billetes.

“La suma estaba distribuida en fajos de billetes de 100.000 pesos y sobre su origen el tenedor no entregó soportes ni justificación alguna”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

Ante esto, un fiscal de la Seccional Medellín obtuvo aval judicial para la incautación del dinero con fines de comiso, donde se le solicitó la imposición de medida de aseguramiento en contra de Diego Fernando Orozco.

Sin embargo, el juez de control garantías rechazó la petición y dispuso que el procesado deberá seguir vinculado al proceso sin ninguna restricción. Esta decisión fue apelada por el representante de la Fiscalía.

“Las investigaciones continúan para tener claridad sobre la procedencia y destino de los 1.100 millones de pesos, y definir posibles responsabilidades”, recalcó la entidad.

Homicidio en Medellín

Un repudiable hecho se presentó en las últimas horas en la capital del departamento de Antioquia, donde un nuevo acto delincuencial terminó en tragedia luego de que una profesora se opusiera al robo de su celular.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron a las 8:58 de la noche en la avenida 33 con carrera 63, cuando Érika Jesenia Cuadros López, como fue identificada la víctima, se encontraba transitando a pie por este corredor, hablando por su teléfono.

Allí habría sido interceptada por dos personas, donde la educadora se opuso al hurto de su móvil y fue ahí cuando uno de ellos le propinó una herida en el cuello con un arma cortopunzante, dejándola gravemente herida.

La víctima de 32 años, fue auxiliada por las autoridades, quienes llegaron minutos después del hecho y trasladaron hasta la Clínica Conquistadores, donde, posteriormente, falleció cuando era atendida por el personal médico.

Ante esto, la Policía Metropolitana de Medellín desplegó un operativo en toda la ciudad para dar con los autores de este homicidio. “La oportuna reacción permitió la captura en flagrancia de una joven de 18 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, presuntos responsables del hecho”, señaló las autoridades.

Se pudo detallar que Érika Jesenia, era madre de dos hijos menores de edad y ejercía su profesión con niños de primaria en asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas; además, contaba con una especialización en enseñanza con alumnos de discapacidad cognitiva.

Adulto mayor fue víctima de una brutal golpiza en Medellín

Un indignante caso ha llamado la atención de algunos ciudadanos en Medellín. Un adulto mayor fue agredido a golpes por el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Maria Cano Carambolas, en Manrique, nororiente de la ciudad.

En el video se puede observar a un hombre de edad avanzada sentado en un billar, quien portaba el uniforme de las Empresa Varias de Medellín (Emvarias) —la empresa de Aseo de la Ciudad—, junto con el agresor teniendo una discusión.

De un momento a otro, el hombre empieza a patearlo y a golpearlo en el rostro en varias oportunidades, dejando al adulto mayor sin la posibilidad de que pueda defenderse.

En las imágenes se puede escuchar que, mientras el sujeto le está propinando las golpizas a la víctima, también le grita varios insultos: “A mi no me insulte malp****do, respétame hiju***ta, a mi no me diga que coma mie*** hiju***ta, respétame, respétame, respete los hombres”.

En la parte final del video se puede ver cómo el agresor le grita al anciano, quien no responde a las agresiones físicas provocadas, “a mi no me insulte, no me diga que coma mier** porque lo mato, lo mato hiju****ta”.

El adulto mayor termina con varias heridas en su rostro, labios y boca. Sin embargo, a pesar de la violenta agresión, se desconoce si la víctima interpuso alguna denuncia por lesiones personales.

Por su parte, a través de un comunicado oficial en redes, la empresa Emvarias, donde labora la persona agredida, rechazó todo “acto de intolerancia conocido en redes sociales el pasado 20 de enero, en el que se vio involucrado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas, comuna 3 Manrique”.

Además, señaló que la empresa logró establecer que la persona, víctima de la agresión, ejerce la labor de recolección de residuos puerta a puerta, “actividad realizada con dicha organización a través del proyecto de contratación social en zonas de difícil acceso en Medellín”.

Por último, la empresa dejó claro que este reprochable acto podría costarle a esa organización comunitaria la pérdida del contrato para la recolección de basuras, además reiteró su apoyo a la persona agredida.

“Debido a esta situación, la interventoría de Emvarias Grupo EPM, avanza en la investigación del caso para proceder con acciones legales y la cancelación del contrato con la JAC en mención. La entidad continuará acompañando a la persona agredida”, se puede ver en el comunicado emitido en su cuenta de Twitter.