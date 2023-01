Impactante video: casi se cae de un piso 14 en Medellín por estar limpiando una ventana

Este viernes, 27 de enero, se conoció un video que ha generado preocupación en la capital de Antioquia: una mujer que se encontraba limpiando unas ventanas en el piso 14 de un apartamento sin los elementos necesarios de protección, casi se cae. Pero ella, muy tranquila, ni se inmutó.

La presunta empleada de servicio doméstico se ubicó sobre un pequeño muro de la fachada del edificio ubicado sobre la famosa avenida La Playa, en Medellín, para pasar un trapo sobre los vidrios con total normalidad, sin tener el temor de caer al vacío. El riesgo fue tanto que ni siquiera estaba apoyada sobre algo, sino sobre la pared de la ventana.

La mujer inició en un ventanal y pasó como si nada a otro. - Foto: Denuncias Antioquia

Inicialmente, la mujer comenzó en uno de los ventanales del apartamento y luego se pasó al otro. En el video se ve la magnitud del riesgo que tuvo la mujer porque donde se había apoyado no estaba estable y en cualquier descuido pudo caer de inmediato al vacío. Desde la administración del edificio no se han pronunciado al respecto.

Lo cierto es que los organismos de socorro de la ciudad de Medellín han insistido en evitar este tipo de labores sin contar con los conocimientos y herramientas indispensables para mitigar las afectaciones, ya que el riesgo de caer al vacío desde el edificio es alto.

en el sector girardot con la playa 😱. Que peligro . Esta persona realizando aseo pic.twitter.com/Cvdjxzh8gb — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 27, 2023

Por otro lado, las autoridades en el Valle de Aburrá están en alerta tras un video que da cuenta del riesgo que corren tres menores de edad en el municipio de Bello: se divierten en el balcón descubierto del último piso de una unidad residencial sin medidas de protección ni el acompañamiento de un adulto responsable. Policía de Infancia tratará la denuncia.

El hecho se presentó en el edificio Alcalá, ubicado en el barrio Fontidueño, a plena luz del día. Uno de los vecinos, que estaba ubicado al frente de la estructura, tomó su celular para registrar la peligrosa maniobra que pudo haber terminado con la vida de las niñas, quienes estuvieron expuestas a caer al vacío, prolongado por dieciséis pisos.

Maniobras peligrosas en el último piso de un edificio en Bello, Antioquia. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

En la grabación, se puede observar a las tres personas recorrer tranquilamente sobre una estructura de concreto mientras se sostienen de la pared. En un momento del filme, se ubican al pie de una ventana donde simulan tener una conversación con alguien que está al otro lado del bloque. Luego, retornan a la entrada de la casa para ponerse a salvo.

Este video ha circulado con amplio despliegue en las redes sociales, donde los internautas han reconocido las consecuencias que pudo haber generado el arriesgado comportamiento. En los comentarios fijan duros cuestionamientos a los padres de familia que, en los segundos registrados, no se observaron en la escena. La Alcaldía de Bello realizó una visita al lugar para hacerle frente a las quejas.

En video quedó captado el momento en el que 3 menores ponen en riesgo sus propias vidas, todo por jugar peligrosamente en la parte externa de un edificio en la unidad residencial Alcalá en el barrio Fontidueño en Bello. pic.twitter.com/Ki38W9hYZL — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 30, 2022

Otro caso

El pasado 11 de enero de 2023, ocurrió un caso muy similar desde un piso 12. Una empleada de servicio doméstico se ubicó sobre un pequeño muro de la fachada del edificio para pasar un trapo sobre los vidrios con total normalidad, sin tener el temor de caer al suelo desde el piso doce del inmueble, ubicado en El Poblado.

No solo se montó en uno de los ventanales para asearlos, se pasó a otro más para repetir la misma escena que tenía con los pelos de punta a las personas que la estaban viendo con nerviosismo, pues las probabilidades de protagonizar una emergencia eran altas.

Clara Giraldo montó la grabación a su cuenta personal de Twitter y relató la situación que atestiguó desde un extremo de la unidad residencial. En la publicación, hay una lluvia de adjetivos que resumen las sensaciones de las visualizaciones: “Aterrador”, uno común.

Video de mujer limpiando desde un piso doce ventanas sin contar con protección. - Foto: Fragmento de video publicado por @claragiraldo.

Ella contó que le pidió que evacuara la zona, pero no la escuchó o no le prestó atención a la sugerencia. “Antes de que me digan que no hice nada… primero le grité que se entrara”, reseñó la mujer en un trino que se ha multiplicado en las redes sociales.

Tras este llamado, tomó la decisión de trasladarse hacia la portería del conjunto residencial para advertir sobre la escena que estaba ocurriendo el piso doce. “Le dejé nota a los residentes y los vigilantes subieron al apartamento a hablar con la señora”, relató.

También sostuvo que los propietarios de la vivienda no tenían idea de que ella estaban limpiando los vidrios desde la parte externa, luego de que se planteara un presunto abuso. “Los residentes no sabían. Era la primera vez que la señora iba y estaba sola”, concluyó.