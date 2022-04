Mujer denunció que fue violada en exclusivo centro comercial de Antioquia

Una joven alertó sobre un caso de abuso sexual del que habría sido víctima el 18 de abril en el Centro Comercial Mayorca, ubicado en el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la denuncia que instauró ante las autoridades y que compartió en sus redes sociales, a las 11:00 de la mañana de ese día entró al establecimiento comercial cuando habría sido atacada por un desconocido.

“Ingresé a los baños del primer piso donde fui golpeada y abusada sexualmente. Me encontraron a la 1:00 de la tarde en muy malas condiciones: inconsciente con un golpe fuerte en la cabeza, otro en mi cara, con dolor en todo el cuerpo y mi ropa mal puesta”, se lee en el documento que divulgó.

Además, comentó que el victimario habría tratado de ahorcarla con una cadena que colgaba ese día de su cuello y de eso daría cuenta una serie de marcas que registró en imágenes.

Hago pública mi denuncia, espero si alguien puede ayudarme con alguna información lo haga💜✊🏻 Cuidémonos entre todas porque no estamos seguras en ninguna parte

Espero sea consciente y si tiene algún mal comentario frente a esto se lo ahorre, solo yo sé qué pasó y como me afectó pic.twitter.com/eQZoVEaE62 — salo (@srdzmar) April 29, 2022

Una vez fue vista por las personas que circulaban en el sitio, habría sido auxiliada por el personal de atención prehospitalaria del centro comercial, quienes la trasladaron a un centro hospitalario de la ciudad.

“Se dirigieron conmigo en ambulancia a la Clínica de Las Vegas donde me hicieron los respectivos exámenes y recibí medicamentos para los dolores”, detalló la mujer.

Dos días después instauró la denuncia ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Sin embargo, reprocha que no ha recibido una respuesta favorable, por lo que se siente insegura.

“Todo sigue igual. No he podido realizar mis actividades con total normalidad porque tengo miedo. Necesito continuar con mis estudios, trabajar y quiero llevar una vida sin miedo a lo que me pueda pasar mientras hago algo tan sencillo como salir a la calle”, dijo la víctima.

Contó que el centro comercial no le ha entregado el registro de las cámaras de seguridad para identificar al presunto responsable justificando que las suministrarán a las autoridades competentes cuando las soliciten.

Frente al caso, el C. C. Mayorca respondió que ha prestado la colaboración que ha sido requerida por la Fiscalía. Incluso, que han acompañado a la denunciante y a su familia desde que se reportó el suceso.

“El C. C. Mayorca rechaza tajantemente cualquier acto que atente contra la seguridad, integridad y dignidad de nuestros visitantes. Agradecemos de antemano a las autoridades y sus funcionarios por esclarecer los hechos lo antes posible”, argumentó la administración a través de un comunicado.

Investigan muerte de mujer en centro de masajes clandestino

Una abogada de 28 años falleció en una vivienda donde realizaban procedimientos estéticos de manera irregular en el municipio de Bello, norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Al parecer, el hecho se habría presentado mientras la mujer estaba sobre una camilla donde le practicaban una serie de masajes.

Una vez los empleados del sitio alertaron a las autoridades de la emergencia, los organismos de socorro acudieron al sitio donde la encontraron sin signos vitales.

Ante la situación que hasta el momento no es atribuida al procedimiento que se practicó al interior del inmueble, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los estudios del caso que, por ahora, no entregan detalles del caso.

Sin embargo, SEMANA conoció que los empleados del establecimiento estético les dijeron a las autoridades que la víctima acudía al sitio con frecuencia dado que desde diciembre de 2021 inició el proceso de los masajes y, desde entonces, los tomaba periódicamente.

Ahora bien, la Secretaría de Salud de Bello aclaró que el establecimiento donde falleció la mujer no cuenta con la autorización sanitaria para prestar los servicios estéticos que anunciaban por medio de las redes sociales.

Si bien la entidad que da luz verde para habilitar este tipo de negocios es la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, son las organizaciones municipales las que deben realizar la vigilancia y control a los permisos que se otorgan en materia de saneamiento básico.

En este caso en particular, “no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento, lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”, señaló la Secretaría de Salud de ese municipio.

La misma cartera recomendó que a la hora de realizarse procedimientos de belleza, lo haga en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) autorizadas por la Gobernación de Antioquia para prevenir hechos similares.