Polémica: Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero, recibió a Francia Márquez en Medellín

En video quedó registrado el polémico momento en que la esposa del alcalde de Medellín, Diana Osorio, les dio la bienvenida a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, en compañía de Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial, en una tarima situada en el parque del Poblado, en la comuna 14 de Medellín.

“De Medellín para Colombia”, expresó con efusividad Osorio, como se puede evidenciar en el video que filmó uno de los asistentes al evento programado en la capital antioqueña bajo el lema “13 propuestas de las mujeres para vivir sabroso”, según una pieza publicitaria publicada en redes.

“Yo no tengo absolutamente ninguna inhabilidad y, eso sí, soy respetuosa de los procesos de las instituciones y mientras esté en espacios y en eventos públicos no digo por quién voy a votar, pero cuando estoy en un espacio privado, que no tiene nada que ver con la administración pública, lo puedo hacer, es absolutamente legal”, dijo la primera dama a Blu Radio.

No obstante, en las fotografía publicadas a través de las redes sociales en el perfil de Francia Márquez no se evidencia la presencia de la primera dama de Medellín.

En muchos lugares de este país muchas mamás tienen que enterrar a sus hijos que mueren de desnutrición, porque no tienen para alimentar a sus hijos. #MedellínEsMujer #ColombiaEsMujer pic.twitter.com/3bbjnGSZEn — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 23, 2022

En su discurso Márquez aseguró que, Medellín es la ciudad en donde más feminicidios se cometen en Colombia, por lo que invitó “al pueblo antioqueño a hacer un pacto por la vida de las mujeres, la paz, la justicia social y la dignidad humana”.

Recordemos que en la tarde este viernes Daniel Quintero fue protagonista de otra polémica en redes sociales, después de manifestar que “por el bien de la democracia y la estabilidad Nacional el Presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del General Zapateiro, quien a pesar de tener a cargo a 500 mil hombres armados decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos”, apuntó en su cuenta de Twitter.

La participación política de la esposa del alcalde de Medellín ha desatado cientos de reacciones entre los internautas.

Por el bien de la democracia y la estabilidad Nacional el Presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del General Zapateiro quien a pesar de tener a cargo a 500 mil hombres armados decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos https://t.co/Y1jEV8Q1ko — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 22, 2022

¿Medellin es sede de la campaña de Francia?

Luego de las polémicas en las que Francia Márquez ha sido protagonista, producto de los ataques racistas e ideológicos de parte de figuras públicas como Marbelle, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro comienza a enfocarse cien por ciento en las elecciones del próximo 29 de marzo.

Por eso, el lunes 4 de abril Márquez aterrizó en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, ciudad que había sido anunciada por Petro como la sede de campaña de Francia en la disputa por la Vicepresidencia de Colombia.

La caucana, sin duda alguna, ha sido el fenómeno político del actual año electoral y así se pudo evidenciar también cuando fue recibida por cientos de personas y congresistas pertenecientes al Pacto Histórico en Medellín, hecho que no dejó de llamar la atención teniendo presente a la capital antioqueña como uno de los fuertes políticos del uribismo.

Márquez, en su visita a Antioquia, dijo que su objetivo es ganar para tener por fin un gobierno descentralizado que pueda hacer presencia en los lugares más lejanos y olvidados por el Estado colombiano.

“Vamos a proponer un gobierno descentralizado, así que vamos a tener muchas sedes en las regiones del país, en donde el Gobierno se construya desde los territorios más olvidados”, dijo Francia.

La agenda de Francia en Medellín es bastante extensa, ya que hará presencia en varios barrios populares de la capital paisa . La candidata vicepresidencial viajó a la Ciudad de la Eterna Primavera acompañada de congresistas del Pacto Histórico, entre quienes llama la atención la senadora Piedad Córdoba.