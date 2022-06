¿Quién será la alcaldesa encargada de Medellín? Presidencia podría decidir hoy

En Medellín no para la controversia sobre quién debe ocupar el máximo cargo de la ciudad. Pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó el viernes, 27 de mayo, tumbar su designación como alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo continuó en el cargo, situación por la que le abrieron un incidente de desacato que también cobija al presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Tras el fallo emitido por el Tribunal, el Gobierno nacional debía designar el reemplazo del alcalde a un miembro del mismo partido o movimiento político del titular, el suspendido Daniel Quintero, tal como lo indica la Ley 1617 de 2013.

Esto se traduce en que el presidente tendría que escoger entre la terna que envió Independientes el pasado 18 de mayo a su despacho, que está integrada por María Camila Villamizar Assaf, Jennifer Andree Uribe Montoya y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, miembros del gabinete municipal que armó Quintero.

Restrepo seguía en el cargo, de acuerdo con el Ministerio del Interior, porque Quintero pidió una claridad en el fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cual suspendía la medida cautelar hasta que el despacho judicial resolviera las preguntas del mandatario electo.

Esta situación, sin embargo, cambiaría en las próximas horas. “Esperamos el miércoles, a más tardar el jueves, estar nombrando a quien sería el alcalde encargado producto de la terna, tal como exige la ley”, dijo en ese sentido el ministro del Interior, Daniel Palacios.

De hecho, Restrepo confirmó que no estará en la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín programada para este miércoles porque “ya debe haber nueva alcaldesa y, segundo, porque no he recibido invitación. Hay una discusión sobre la necesidad de que las instale el alcalde, no sería obligatorio para unas ordinarias que no sean las del primer año de gobierno”, citó El Colombiano.

¿Por qué suspendieron a Daniel Quintero?

La designación de Juan Camilo Restrepo, quien fungía como Alto Comisionado para la Paz, se realizó después de que la Procuraduría General ordenara suspender, por tres meses, a Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, en medio de la investigación preliminar que se le adelanta por presunta participación en política.

Los hechos están relacionados con un video de seis segundos que publicó en sus redes sociales Daniel Quintero Calle. En la grabación, el alcalde aparecía en un vehículo diciendo “el cambio es en primera”. Para el Ministerio Público, esta frase hacía referencia directa a una de las campañas presidenciales.

La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, manifestó que el organismo disciplinario tiene la competencia constitucional y legal para “investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los funcionarios públicos del país, incluyendo a los de elección popular”.

La jefa del Ministerio Público aseguró que hasta que no haya ley estatutaria, “ningún servidor público desde el menor rango hasta el más alto nivel puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos ni movimientos, ni en las controversias políticas”.