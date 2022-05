“Respetemos y defendamos a las instituciones con nuestro actuar”: gobernador de Antioquia frente al caso de Quintero

El departamento de Antioquia se ha visto afectado por la temporada de lluvias, el paro armado y ahora, su capital, Medellín, se encuentra en el limbo por la suspensión del alcalde, Daniel Quintero, pues, a raíz de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, a la ciudad llegó un nuevo mandatario designado por el presidente Iván Duque, para tomar las riendas.

Este caso ha desatado múltiples opiniones e interpretaciones por parte de políticos y ciudadanos. Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, también se pronunció: “Nosotros no polarizamos, no dividimos, por eso somos prudentes al pronunciarnos (…) a lo que quiero llamar hoy al país es a que respetemos y defendamos las instituciones con nuestro actuar, que es lo que he pretendido hacer siempre”.

Gaviria recalcó que así como no es viable la participación política de los servidores públicos desde las instituciones, tampoco lo es la persecución política desde las mismas. Aunque el gobernador se ha mantenido al margen de esta polémica situación, también demostró su apoyo.

Entre tanto, el mandatario seccional aseguró que se encuentra trabajando en la agenda 2040, mediante la cual se adelantan más de 30 proyectos en el territorio antioqueño, en temas como: infraestructura, agricultura y vivienda para lograr el 100 % en cobertura de servicios públicos y el 0 % en déficit habitacional.

Jorge Enrique Robledo pide seguridad para el diputado Luis Peláez tras amenazas de muerte

El jueves 12 de mayo, el diputado de Antioquia por el partido Dignidad Luis Peláez denunció que fue víctima de amenazas de muerte. Los hechos los hizo públicos en sus redes sociales.

“Por la queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde suspendido Daniel Quintero Calle, acabo de recibir una amenaza de muerte. Le pido a las instituciones del estado proteger mi vida. Increíble que esto pase con los que dicen ser el cambio por la vida”, trinó el diputado.

En un segundo trino, Peláez escribió: “yo creo en este país, en nuestra gente. Hago investigaciones, control político a los corruptos, denunció lo que considero que está mal, no pido que me escuchen, ni que me crean. Lo único que pido es ¡No me maten! Ni le hagan daño a mi familia”.

La alerta emitida por Luis Peláez, motivó mensajes de respaldo por parte de sus seguidores. “Solidaridad, diputado, cuídese mucho y no vaya a exponerse más, esa gente está ardida y puede hacerle cualquier cosa, su vida y su integridad son muy valiosas, ojalá @PoliciaColombia @FiscaliaCol y @UNPColombia le den la protección necesaria”, escribió el usuario de Twitter Sebastián Ávila.

“Solidaridad ante todo, para usted y su familia, pero me parece muy grave que usted señale inmediatamente a una campaña política, ¿tiene evidencias contundentes de sus señalamientos? De lo contrario, sería irresponsable de su parte esas afirmaciones”, comentó @fabian_atc2.

“Señor Luis, estas amenazas no deben subestimarse. Usted y su familia deben tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar su integridad. Desde orillas distintas no olvide que la solidaridad no debe tener color ni corriente política para ayudar. Bendiciones y cuídese”, expresó @RobledoAndrew.

Así mismo, el senador Jorge Enrique Robledo hizo un llamado al presidente Iván Duque para garantizar la seguridad del diputado.

“Con toda seriedad convoco al presidente Iván Duque para que tome las decisiones necesarias y garantizarle la seguridad del diputado antioqueño Luis Peláez, del partido Dignidad, quien ha denunciado la amenaza”, escribió en Twitter el senador Robledo.