Daniel Quintero reveló que Gustavo Petro le puso abogado por “solidaridad”

A las afueras de la Procuraduría General de la Nación, el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, anunció las primeras acciones jurídicas que emprenderá para dejar sin efecto la determinación que adoptó en su contra el ministerio público, la cual lo sacó de ese cargo de manera provisional.

Quintero, en la declaración que dio desde el centro de Bogotá, reveló que en “solidaridad” con la situación que está atravesando, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le puso abogado para defenderse del proceso disciplinario.

“Hoy ha iniciado la defensa jurídica del mandato popular de los ciudadanos de Medellín y ha iniciado la defensa jurídica del intento de un gobierno que ha ternado a una procuradora y han hecho un equipo para sacar a todos aquellos que están en contra de sus ideas”, sostuvo Quintero.

Toda Colombia está con nosotros. Juntos vamos a defender la democracia. pic.twitter.com/lqXOyQrXzZ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 13, 2022

“Hemos conformado un equipo jurídico y uno internacional, y quiero anunciar que el día de hoy vamos a presentar alegatos a la Comisión Interamericana y al mismo tiempo acabo de notificarme en la Procuraduría General de la Nación, porque ni siquiera nos habían notificado, no nos habían dado la oportunidad de defensa”, agregó.

También anotó: “He venido con el abogado Héctor Alonso Carvajal, quien me acompaña aquí, le he dado el poder, tengo que decir además que ha sido el abogado que en solidaridad Gustavo Petro me ha puesto para que defendamos la democracia”, sostuvo Quintero.

“Hay un interés, un propósito de desestabilizar la democracia de desestabilizar las elecciones, yo celebró el pronunciamiento que hizo la misión de observación electoral europea que acaba de alertar con preocupación el comportamiento que rompe la convención americana por parte de la Procuraduría General de la Nación”, advirtió.

¿EL alcalde encargado de Medellín inhabilitado?

Por otra parte, el suspendido mandatario de Medellín, Daniel Quintero, puso en tela de juicio la legalidad del nombramiento de Juan Camilo Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, como alcalde encargado de la ciudad, dado que su pareja tiene un contrato activo con la administración que liderará a partir del próximo viernes.

La controversia inició cuando Quintero soltó el micrófono en el plantón que lideró en rechazo a la suspensión que le impuso la Procuraduría General de la Nación por presunta participación política.

Por medio de sus redes sociales, escribió: “El alcalde del GEA nombrado de forma irregular por el presidente Duque está inhabilitado por tener a su esposa trabajando en la Alcaldía. Sigue violando la ley”.

Posesión de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín. - Foto: Juan Camilo Restrepo.

Se hace referencia a Paula Andrea Gómez Franco, profesional en mercado y publicidad, quien labora desde junio de 2016 en el Fondo de Valorización de Medellín, Finvalmed, una entidad descentralizada de la ciudad.

Con base en los datos de la contratación, sus labores están enfocadas a apoyar los procesos de gestión administrativa por medio de los servicios al ciudadano y planeación estratégica.

Frente a la crítica, Juan Camilo Restrepo afirmó que no está incurriendo en ninguna falta y que Daniel Quintero se equivocó en la información que emitió.

“Si existiera una inhabilidad sobreviviente, sería para ella. Sin embargo, para evitar algún comentario y en aras de la transparencia, ella renuncia mañana y yo me posesiono”, indicó el alcalde encargado.

Estos datos fueron respaldados por el abogado constitucionalista David Suárez Tamayo: “Lo que se presenta es una inhabilidad para la esposa, no para el alcalde. Ella renuncia al contrato y lo da por terminado, y ya”.