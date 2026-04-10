Tragedia en Antioquia: niño de cuatro años murió tras sacar la cabeza por la ventana de un bus

Lo que inicialmente era un viaje normal de un niño de cuatro años y su familia en un bus de la empresa Flota Granada, mientras avanzaba en la vía El Santuario-Granada, oriente antioqueño, terminó en tragedia.

En instantes en que el bus iba hacia el municipio de Granada, Antioquia, el pasado lunes 6 de abril, un niño de cuatro años murió tras sacar la cabeza por una de las ventanas del automotor y ser impactado por otro bus intermunicipal.

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Gravemente herido, el menor fue trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios, de El Santuario. Luego lo remitieron a la Clínica Somer, de Rionegro, donde estuvo hospitalizado hasta el miércoles, día en que murió.

En un video que circula en las redes sociales y que SEMANA se abstiene publicarlo, se observan los momentos de angustia al interior del bus, una vez la mamá del menor se percató que a este lo había impactado en la cabeza otro bus, tras haber estado asomado por la ventana.

Desde el medio regional El Colombiano indicaron que agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario ubicaron al conductor del bus intermunicipal que impactó la cabeza del niño y este aseguró que no se había enterado de lo acontecido con el menor.

Por otra parte, se reveló que el pequeño era oriundo del municipio de San Pablo, Bolívar, y se encontraba con su familia visitando la población de Granada.

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A propósito del caso anterior, el pasado 4 de abril, dos niños fueron hallados muertos al interior de un refrigerador que estaba en una vivienda del municipio de Vista Hermosa, Meta.

Se trató de dos hermanos de cinco y ocho años que habían sido dejado solos por sus padres en el predio. Cuando regresaron, se percataron de lo ocurrido y, aunque fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario, murieron.

Brayan Guevara Triviño, padre de los menores, dijo que el congelador estaba desconectado y que, al parecer, los niños habrían ingresado a este mientras jugaban.