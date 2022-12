Este es el estado de salud de los heridos que deja el deslizamiento en la vía Risaralda - Chocó; fueron trasladados a hospital de Pereira

Hasta un hospital de Pereira, capital del departamento de Risaralda, llegaron cuatro víctimas del deslizamiento que se presentó hacia las 5:00 de la mañana de este domingo, 4 de diciembre, en la vía que comunica el departamento con el Chocó, cerca al municipio de Puerto Rico, en una zona conocida como La Cabaña.

Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del Hospital Universitario San Jorge, entregó el parte médico de los cuatro pacientes, indicando que fue el único hospital que recibió pacientes involucrados en la tragedia y lamentando la muerte de uno de ellos cuando era trasladado al centro asistencial.

“Pudimos recibir cuatro pacientes, fueron los únicos que se remitieron a niveles de alta complejidad, en el caso nuestro fue el único hospital que recibió pacientes. Fueron cuatro pacientes, dos mujeres y dos hombres; tres están actualmente aquí en el hospital y uno desafortunadamente falleció en el trayecto”, dijo el gerente del hospital de Pereira.

De acuerdo con la información que conoció SEMANA de parte del gerente del hospital, el paciente iba con código azul, es decir, muy inestable en sus signos vitales desde que fue rescatado del derrumbe.

“Venía politraumatizado, cuando llegó, pues lo intentaron reanimar al rededor de 15 minutos, pero desafortunadamente no salió con vida de la reanimación”, anotó el médico.

Sobre los otros tres pacientes reveló que uno de ellos sería el hijo del hombre que falleció quienes viajaban juntos por la vía cuando la montaña se vino abajo.

“Un muchacho de 18 años, fue el primero que llegó, llegó antes del medio día, ese paciente presenta traumas en diferentes partes del cuerpo, una fractura en la pelvis y presentó un trauma cerrado abdominal, el cual en horas de la tarde empezó a dolerle bastante su abdomen y fue intervenido quirúrgicamente”, reveló Javier Gaviria.

Para el joven afortunadamente la intervención quirúrgica fue exitosa y en este momento se encuentra en recuperación en el mismo centro asistencial.

“Se encuentra actualmente en hospitalización, es decir, ya subió a cama y se está recuperando”, dijo Gaviria.

Otro de los pacientes es una mujer de 57 años que presenta varias fracturas en el cuerpo, pero quien también se recupera satisfactoriamente.

“Doña Elvia tiene 57 años, también politraumatizada, con fracturas costales y también en pelvis, es paciente estable, no tiene problemas y se está recuperando”, señaló el doctor Javier.

Entre los cuatro pacientes, la última que llegó al hospital fue una niña de 9 años que no presenta sintomatología grave o fracturas, solo afectaciones en uno de sus brazos.

“Esta niña está en este momento también estable, tiene un bracito edematizado, no tiene fractura en el brazo y en este momento están mirando cuál es el procedimiento a seguir. No han llegado más pacientes y creo que no llegarán más”, concluyo diciendo el gerente del hospital San Jorge.

Esta es la lista de pasajeros del bus atrapado

SEMANA conoció el listado de quienes serían los pasajeros del bus de la empresa Arauca, que quedó bajo tierra; algunos de ellos lograron salir con vida a pesar de las lesiones y fueron transportados en vehículos de organismos de socorro hasta los centros asistenciales, y otros llegaron por sus propios medios.

La planilla de viaje del bus que salió de la terminal de Cali revela que el artículo fue despachado a las 12:30 de la madrugada hacia Condoto y Quibdó, con dos conductores a bordo y al mando de uno de ellos identificado como John Feniber Gaviria.

Pasajeros (pasajes) y sus destinos:

Jessica Ktheri (Istmina)

Elvia Fresmeda, 3 pasajes (Condoto)

María Belemicia (Istmina)

Ana Joaquina, 2 pasajes (Istmina)

Guillermo Ibarg 3 pasajes (Istmina)

Elias Borja (Istmina)

Samuel Ayala (Istmina)

Daviany Saray M. (Istmina)

Gloria Cecilia (Istmina)

Sandra Milena S. (Istmina)

Marlyn Daniela, 2 pasajes (Condoto)

Diego Mauricio (Istmina)

Rosa Emilia (Condoto)

Andrés Felipe P. (Condoto)

Juan Davis Ruiz (Condoto)

Matius Mina (Condoto)

Yury Ismelda (Condoto)