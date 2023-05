Fernando Botti: el empresario brasileño que permanece desaparecido en La Guajira; esto es lo que se sabe del caso

Este hombre habría viajado a la población de Maicao por temas laborales, pero su familia no sabe de él desde hace más de una semana.

Lo que comenzó como un viaje de negocios el pasado 11 de mayo, terminó en una verdadera tragedia para una familia brasileña, quien reportó la desapareciendo de un pariente luego de que viajara a la región de La Guajira, en Colombia.

Este caso fue denunciado por Carol Botii, quien el pasado viernes 19 de mayo, recibió su grado de la carrera y maestría en Negocios Internacionales, en Estados Unidos, donde su alegría se ve mermada porque su padre identificado como Fernando, no pudo acompañarla tras no saber de su paradero.

De acuerdo con la hija de este hombre de 50 años, dio a conocer que su progenitor venía proveniente de Maracaibo, Venezuela, donde su destino final era la ciudad de Maicao, La Guajira, luego de que un conocido de él lo convenciera de que en esta zona se cierran grandes oportunidades de negocio.

“Estaba allí por negocios y su compañero dijo que se dirigía a una reunión y nunca regresó”, apunta la mujer a través de su mensaje, revelando que desde la fecha, su padre tampoco le ha contestado el celular.

La hija del comerciante denunció, a través de las redes sociales, su desaparición. - Foto: Instagram/ @ca_botti

Se pudo conocer que Fernando Botti, habla perfectamente el español y no sería la primera vez que sale de su país para hacer negocios, donde en esta ocasión el tema sobre la mesa era los mariscos, debido a que en esta zona entre Colombia y Venezuela son especialistas en este producto.

“Mi papá es muy inteligente, pero también cree que nada le pasará. Yo no sabía que esa región fuese tan peligrosa”, señaló Carol, quien también mencionó que este caso ya fue reportado ante la Fiscalía General de la Nación, así como la embajada, con el fin de adelantar la investigación para esclarecer el paradero de este hombre.

“No tener respuesta es la peor cosa del mundo. Pedimos la colaboración a las autoridades de Colombia y Brasil porque nadie puede desaparecer así y dejar atrás tres hijos, toda una familia. No voy a descansar hasta que no lo encontremos. Nunca pensé que esto pasaría conmigo y no deseo esto para ninguna persona”, expresó la hija de Fernando.

Por su parte, las autoridades de La Guajira han intensificado la búsqueda de este empresario encabezada por el Gaula de la Policía debido a que no se descarta que se trate de un posible secuestro.

Joven brasilera denuncia desaparición de su padre en Colombia. - Foto: Intagram/ @ca_botti

En su mensaje, la joven, que pide ayuda para encontrar a su padre, reconoce que pese a que asistió a su grado “con el corazón destrozado”, lo hizo en honor a él y en reconocimiento a los esfuerzos adelantados por él para que ella pudiera estudiar con el propósito de hacer del mundo “un lugar mejor”.

“Honrar su trabajo, su esfuerzo y su confianza en mí es un deber. Porque me niego a no encontrar lo que pasó, y si alguien le hizo algo”, advierte la mujer, quien dice haber elevado su voz de denuncia con el objetivo de que esta pudiera ser escuchada en nuestro país, el territorio donde desapareció su padre, abogando a la vez porque las autoridades locales emprendan la debida búsqueda.

“¿Cómo puedes gritar?; por favor, hagan ruido”, señala Carol Botti a través de sus redes sociales, a la vez que precisa que “tenemos que encontrarlo, y las autoridades locales, la embajada de Brasil y la Policía necesitan hacer algo al respecto”.

En una exhortación a la solidaridad, la joven apuntó que “la vida es acerca de los momentos en los que nos ayudamos unos a otros y extendemos una mano que puede marcar la diferencia”.

El hombre desapareció en el departamento de la Guajira, a dónde había viajado por negocios. - Foto: Instagram/ @ca_botti

Ahora, tras el conocimiento público del caso de desaparición del señor Fernando Botti, cuya fotografía también ha sido compartida a través de las redes sociales por su hija, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, y comiencen la búsqueda del comerciante desaparecido.

Ha trascendido, a través de los medios de comunicación locales, que la familia de Botti ya interpuso la correspondiente denuncia ante las autoridades, y ha abogado ante la ciudadanía colombiana que se comuniquen con ella en caso de tener algún tipo de información sobre el paradero y suerte de su padre.

Así, la joven compartió su contacto +1 9492203771 evocando a la solidaridad.

Previo al día de su graduación, y con ocasión de la desaparición de su padre, la joven también había hecho otra publicación denunciando la pérdida, y elevando unas sentidas palabras para su padre.

“Mientras seguimos buscándote, solo quiero decir que te extraño mucho”, sentenció la joven, buscando que sus palabras llegara na través del viento hasta el paradero su padre, y en medio de una declaración muy sentida, la joven comentó, cómo si hablara a su padre que “sé lo orgulloso que estás de mí y de nosotros. No puedo esperar para compartir este nuevo viaje contigo. Finalmente conseguí mi trabajo de chica grande”.

En su mensaje, la joven reconoce que pese a que su padre no contó con la formación universitaria, sí se esforzó por poder proporcionarla a sus hijos.

“Siempre hiciste lo mejor para que pudiéramos tenerlo. Luchamos tan duro por este momento, y por fin llegó, papá. No puedo esperar para celebrar las próximas grandes victorias contigo, y las cosas pequeñas también como nuestra pasión por comer chocolate mientras vemos F1”, sentencia la joven en un mensaje acompañado de un video plagado de fotografías con su progenitor, ahora desaparecido.